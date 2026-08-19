¡Peso se fortalece e interrumpe racha de pérdidas! Precio del dólar hoy 19 de agosto de 2026

El peso mexicano registró este miércoles un avance significativo, alcanzando niveles no vistos desde junio de 2024. Este respiro para la moneda local llega tras dos jornadas consecutivas de pérdidas y está estrechamente ligado al panorama económico internacional, específicamente en Estados Unidos.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

Durante las primeras horas de la jornada, los mercados mostraron un claro favoritismo por la moneda local:

Precio actual: 16.9585 unidades por dólar.

16.9585 unidades por dólar. Apreciación: 0.60% a favor del peso mexicano.

0.60% a favor del peso mexicano. Precio de referencia anterior: 17.0602 pesos (cierre del martes, según datos de LSEG).

Esta recuperación rompe la racha negativa de los últimos días y devuelve la cotización a niveles altamente competitivos para la divisa mexicana.¿Por qué está bajando el dólar frente al peso?

El principal motor detrás de esta apreciación no es un factor interno, sino un debilitamiento global del dólar estadunidense. Los inversionistas mantienen la cautela y han pausado la compra de dólares a la espera de un evento crucial: la publicación de las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El papel clave de la Reserva Federal

En su reunión del pasado mes de julio, el banco central estadounidense decidió mantener sin cambios las tasas de interés. Sin embargo, el mercado se encuentra a la expectativa por dos razones fundamentales:

El tono del debate: Durante la última reunión, las discusiones alimentaron las expectativas de que la Fed podría adoptar una postura monetaria mucho más restrictiva en los próximos meses.

Los datos económicos recientes: En contraste con el tono de la Fed, una serie de indicadores económicos recientes en Estados Unidos han impulsado las apuestas de los analistas, quienes ahora prevén que las tasas de interés permanecerán sin cambios hasta finales de año.

Los mercados y analistas financieros escudriñarán cada detalle de las minutas de hoy buscando señales claras sobre la futura trayectoria de las tasas. De esta decisión dependerá si el peso mexicano logra mantener su buena racha o si el dólar vuelve a fortalecerse a nivel global.

Dólar hoy a peso mexicano del 19 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 19 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.11 pesos a la compra y 17.24 pesos a la venta.

- 16.11 pesos a la compra y 17.24 pesos a la venta. Banamex - 16.44 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta.

- 16.44 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta. Banorte - 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta.

- 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.10 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Scotiabank - 16.50 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:23 horas

Con información de Reuters