Museo del Cacao y Chocolate en el Zócalo celebra aniversario; se vuelve un imán turístico.

Choco Story Zócalo Museo del Cacao y Chocolate celebra un año de trayectoria; ahora, la meta es duplicar el número de asistentes y consolidarse como una experiencia donde además de aprender del chocolate, se pueda degustar y hasta preparar de la manera tradicional.

Agustín Otegui, socio fundador del recinto, señaló que con la ubicación en Zócalo, ya cuentan con cuatro Choco Story en nuestro país, esto gracias a una alianza con la empresa belga Puratos, que a nivel global suma 15 museos.

En su primer año de operación, este museo interactivo recibió más de 50 mil visitantes. Sin embargo, la infraestructura actual está diseñada para flujos mayores, comentó Edson Méndez, director Choco Story Zócalo.

Con una capacidad instalada de entre 250 y 280 audioguías que operan en cinco idiomas, “podemos recibir grupos grandes de escuelas, de visitantes, de familias, estamos preparados para duplicar o triplicar la afluencia y abrimos todos los días. Además, todo esto nos da una variedad de posibilidades de lunes a domingo, y con los audioguías podemos recibir muchísimos visitantes”, afirmó.

En el Museo del Cacao y Chocolate, se pueden degustar chocolates rellenos de mezcal y hasta de mole; y hay experiencias para prepararlo a la manera tradicional, es decir, en metate.

Más rendimientos

En entrevista, Otegui señaló que el cacao está ganando cada vez mayor valor en el mercado mexicano, donde los consumidores ya se preguntan si los chocolates que consumen realmente son chocolates.

Aunque nuestro país fue la cuna del cacao y en épocas pasadas era tan valioso que se usaba como moneda de cambio, México ha perdido terreno en la materia y ya no es ni de los principales productores ni consumidores.

Sin embargo, Otegui señaló que poco a poco se avanza en recuperar terreno en la materia, principalmente en un entorno en donde el fruto del cacao está ganando relevancia, gracias a cambios en las tendencias de consumo a nivel global.

Eréndira Espinosa

Sí ha habido más cultura, porque al fin y al cuento es cultura, porque había muchos mitos de que el chocolate saca granos, y que el chocolate engorda, que es un mito total. Lo que engorda es el azúcar que le meten al chocolate, no el chocolate, porque el cacao es un fruto saludable”, afirmó.

Resaltó que el precio del cacao llegó a estar en 13 mil dólares la tonelada el año pasado, por lo que subió más que un bitcoin en ese periodo.

Se está haciendo más apreciado el cacao, ha habido más regulación en los campos de cacao, para que no haya niños en el campo, que se les pague mejor a los agricultores. Entonces el precio del cacao subió a lo que debería ser”, señaló.

Afirmó que el cacao que se llega a producir en México está siendo altamente apreciado y que en Choco Story mantienen una política de pago justo a los productores locales para contrarrestar el abandono del campo mexicano frente a la migración hacia las ciudades

Eréndira Espinosa

Necesitamos que haya productores que estén haciendo más cacao en México porque vivimos del chocolate y del cacao", concluyó el socio fundador.

EL DATO