México se posiciona como pilar en la fabricación de servidores para Inteligencia Artificial

México consolida su presencia internacional al convertirse de forma constante en un actor estratégico para el desarrollo informático global. De acuerdo con datos recientes sobre el comercio exterior, "México ha dado el salto, lenta y sigilosamente, para convertirse en proveedor clave de los servidores para los 'data centers' de la Inteligencia Artificial (IA), lo que lo convierte en un país estratégico en alta tecnología de la información".

El impacto de este sector en la balanza comercial mexicana ha alcanzado niveles históricos, ubicándose muy cerca de los rubros tradicionales de mayor peso en la economía nacional. Según un análisis de la calificadora Standard and Poor's (S&P) Global, "las ventas de estos aparatos ascendían a 136.800 millones de dólares, solo apenas superadas por el sector de los automóviles y autopartes, que registraron 153.500 millones de dólares en el mismo periodo".

Este crecimiento responde principalmente al volumen de exportaciones destinadas al mercado norteamericano y a la integración de corporativos globales en la cadena de suministro nacional. El reporte financiero detalló que "las exportaciones de servidores desde México crecieron 172,1 por ciento anual a junio pasado y 93,9 por ciento de ellas se dirigieron a Estados Unidos, hacia empresas como Wistron Corporation, Flex Ltd y e Invected Corporation".

A pesar de los desafíos geopolíticos y las tensiones regulatorias en la región, la posición geográfica y la infraestructura del país continúan atrayendo inversiones en manufactura avanzada. El análisis de S&P Global resalta que "la rápida expansión de la industria electrónica de vanguardia 'subraya la conveniencia de México como centro de relocalización, incluso en medio de la incertidumbre comercial derivada de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y de la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC)'".

La demanda de infraestructura tecnológica a nivel mundial sigue en aumento ante la masificación de herramientas digitales avanzadas. La firma calificadora concluyó que "la creciente necesidad de centros de datos impulsada por el auge de la IA ha hecho que México se convierta en una fuente creciente de servidores informáticos ampliamente utilizados en esos espacios".