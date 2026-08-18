Aplazan huelga en Volkswagen Puebla; 23 de agosto, nuevo emplazamiento

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen de México (Sitiavw) y la empresa armadora acordaron ampliar por cinco días el plazo del emplazamiento de huelga, con el objetivo de mantener abierta la mesa de negociación y alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales de los trabajadores.

Con esta decisión, el nuevo plazo quedó establecido para el domingo 23 de agosto a las 11:00 horas.

La representación sindical informó que el acuerdo se alcanzó durante la audiencia celebrada este martes 18 de agosto a las 9:00 horas ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

El sindicato explicó que la prórroga fue tomada con “absoluta responsabilidad” y con el propósito de mantener abiertas las conversaciones con la empresa.

La decisión evita, por el momento, que concluya el plazo establecido en el emplazamiento de huelga y permite que ambas partes continúen con las negociaciones.

Sindicato aún no informa detalles de la oferta salarial

Hasta el momento, el Sitiavw no ha dado a conocer los detalles de la oferta salarial presentada durante las negociaciones con Volkswagen de México.

La representación de los trabajadores hizo un llamado a los empleados a respaldar a la comisión revisora, que participa en el proceso de negociación con la compañía.

El sindicato no precisó cuáles son los puntos que permanecen pendientes ni si existe un acercamiento suficiente para alcanzar un acuerdo antes del nuevo plazo.

Volkswagen de México confirma que continuarán las conversaciones

Por su parte, Volkswagen de México confirmó que las negociaciones con el sindicato continuarán como parte del proceso de revisión salarial y del contrato colectivo de trabajo correspondiente a 2026.

La empresa señaló que “continuarán las conversaciones con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México, SITIAVW, como parte de la negociación salarial y del contrato colectivo de trabajo 2026”. La información fue difundida por el periodista Juan Carlos Valerio.