¡Peso cae tras decisión de la Fed! Precio del dólar hoy 18 de junio de 2026

El peso mexicano registra una racha a la baja durante la jornada de este jueves, afectado directamente por el fortalecimiento global del dólar estadounidense. Los inversionistas reaccionan con cautela ante las posturas más rígidas de la Reserva Federal (Fed) y un panorama geopolítico complejo que involucra a Estados Unidos e Irán.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy en México?

La moneda mexicana cotiza en 17.3385 unidades por dólar, lo que representa una pérdida del 0.27%. Mientras tanto, el índice dólar —que mide la fuerza de la divisa estadounidense frente a una cesta de las seis monedas más importantes del mundo— alcanzó su nivel más alto en más de un año.

Las 2 razones detrás de la caída del peso mexicano

La volatilidad del tipo de cambio responde principalmente a dos factores macroeconómicos y geopolíticos:

1. La postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés

Aunque el banco central estadunidense mantuvo las tasas de interés sin cambios en su reunión del miércoles, el mensaje subyacente fue marcadamente restrictivo (hawkish).

Proyecciones de las autoridades: Nueve miembros del comité prevén un aumento de los costos de financiación.

Nueve miembros del comité prevén un aumento de los costos de financiación. Cambio de narrativa: El comunicado de la Fed eliminó de forma explícita cualquier referencia previa a posibles recortes de tasas en el corto plazo, lo que impulsó la demanda de dólares como activo de refugio.

2. Incertidumbre geopolítica: El acuerdo Estados Unidos - Irán y las advertencias de Trump

El mercado también asimila la publicación del texto de un acuerdo provisional firmado entre Estados Unidos e Irán, diseñado para mitigar el conflicto bélico entre ambas naciones.

A pesar de ser una noticia potencialmente positiva, la cautela impera entre los operadores financieros debido a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien amenazó con reanudar los ataques militares si las autoridades de Teherán incumplen los compromisos pactados.

¿Qué se espera para el tipo de cambio?

Los analistas sugieren que el peso mexicano mantendrá una resistencia clave en la barrera de las 17.40 unidades por dólar. La evolución de los datos de inflación en Estados Unidos y los discursos de los gobernadores de la Fed dictarán el rumbo de la cotización en las próximas sesiones.

Dólar hoy a peso mexicano del 18 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 18 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.51 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.51 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banamex - 16.79 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta.

- 16.79 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 18 de junio de 2026 • 10:36 hrs BBVA México Compra $16.51 Venta $17.65 Banamex Compra $16.79 Venta $17.78 Banorte Compra $16.15 Venta $17.65/span> Banco Afirme Compra $16.30 Venta $17.90 Scotiabank Compra $16.70 Venta $17.90

*Tipo de cambio a las 10:36 horas

Con información de Reuters