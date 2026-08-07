¡Peso se fortalece! Precio del dólar hoy 7 de agosto de 2026

El peso mexicano cierra la semana con números positivos, impulsado por un debilitamiento global del dólar. Este viernes, la moneda mexicana se apreció frente a la divisa estadunidense, encaminándose a una ganancia acumulada semanal de gran atractivo para los inversionistas.

Actualmente, el tipo de cambio se ubica en 17.1430 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 0.36% en la jornada y perfila un avance semanal del 1.1%. Pero, ¿qué factores exactos están empujando al "súper peso" en este cierre de mercado?

El impacto del inesperado reporte laboral en EU

El principal motor detrás de la caída del dólar es el sorpresivo y débil reporte de empleo en Estados Unidos. Según cifras oficiales, las nóminas no agrícolas disminuyeron en 23 mil puestos de trabajo el mes pasado.

Este dato contrasta fuertemente con:

Las expectativas de los economistas (que proyectaban la creación de 80 mil empleos).

La revisión a la baja del mes de junio, que quedó en apenas 20 mil puestos.

Este tropiezo en el mercado laboral estadounidense ha generado fuertes dudas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed). Tras conocerse estas cifras, los mercados han reducido drásticamente sus apuestas sobre una posible alza en las tasas de interés para su próxima reunión del 15 y 16 de septiembre.

Banxico y la inflación local: El diferencial que favorece a México

Mientras en Estados Unidos se espera que la Fed ponga freno a las tasas, el panorama en México luce distinto, creando un escenario perfecto para la inversión en moneda local.

Recientemente se confirmó que la inflación interanual en México se moderó en julio, cumpliendo con las previsiones del mercado. Sin embargo, la inflación subyacente (aquella que marca la tendencia a largo plazo) sigue mostrando presiones persistentes.

Ante esto, se espera que el Banco de México (Banxico) mantenga su postura de política monetaria restrictiva (tasas de interés altas) durante un periodo prolongado. Este amplio diferencial de rendimientos entre las tasas de México y las de Estados Unidos es lo que sigue atrayendo capitales y favoreciendo la demanda por activos locales.

De acuerdo con especialistas de Kapital Grupo Financiero, para el resto de la jornada no se esperan más publicaciones económicas de peso. Por ello, la atención de los mercados financieros se centrará en dos frentes:

La asimilación y reacción final a los datos de empleo de Estados Unidos. El entorno geopolítico: Especialmente los rumores y noticias sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán que buscaría poner fin a conflictos en Medio Oriente.

Dólar hoy a peso mexicano del 7 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 7 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.28 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta.

- 16.28 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta. Banamex - 16.58 pesos a la compra y 17.57 pesos a la venta.

- 16.58 pesos a la compra y 17.57 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.20 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:45 horas

Con información de Reuters