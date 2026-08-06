¡Peso cae previo a decisión del Banxico! Precio del dólar hoy 6 de agosto de 2026

El peso mexicano experimentó una depreciación este jueves, presionado por un fortalecimiento global del dólar estadounidense. Los inversionistas operan con cautela mientras aguardan la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), programada para más tarde en el día.

La moneda mexicana cotizaba en 17.2285 unidades por dólar, lo que representa una ligera pérdida del 0.11%. Este movimiento ocurre a medida que el billete verde logra alejarse de sus mínimos de seis semanas, impulsado también por la expectativa de nuevos detalles sobre un posible acuerdo geopolítico entre Estados Unidos e Irán.

¿Qué esperar de la tasa de interés del Banxico?

En el ámbito local, la atención está totalmente centrada en el anuncio del banco central. Según una encuesta reciente publicada por Reuters, el consenso del mercado apunta a dos escenarios principales:

Banxico mantendrá sin cambios su tasa de interés referencial.

su tasa de interés referencial. Se confirmará el inicio de una pausa monetaria prolongada, evaluando la inflación antes de considerar recortes.

Las tasas de interés altas en México suelen volver atractivos los rendimientos en pesos para el capital extranjero, lo que históricamente ha ayudado a contener la depreciación de la moneda local frente al dólar.

Factores Internacionales: El empleo en EU

Más allá de las decisiones locales, el panorama internacional juega un papel crucial. La atención de los mercados también se dirige hacia el informe del viernes sobre las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo en Estados Unidos, datos que serán fundamentales para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed).

El mercado laboral estadunidense mostró señales mixtas por la mañana:

Las solicitudes de prestaciones por desempleo aumentaron ligeramente la semana pasada.

aumentaron ligeramente la semana pasada. Los despidos corporativos cayeron en julio a su nivel más bajo en dos años.

Esta combinación de factores económicos y geopolíticos mantiene la volatilidad, perfilando las próximas horas como determinantes para el rumbo del tipo de cambio.

Dólar hoy a peso mexicano del 6 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 6 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.37 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

- 16.37 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta. Banamex - 16.66 pesos a la compra y 17.62 pesos a la venta.

- 16.66 pesos a la compra y 17.62 pesos a la venta. Banorte - 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:27 horas

Con información de Reuters