Peso cae por segunda jornada; precio del dólar hoy 11 de noviembre de 2026

El peso mexicano registró este miércoles su segunda jornada consecutiva de pérdidas, viéndose fuertemente presionado por el avance global del dólar.

La moneda mexicana cotiza en 18.6606 unidades por dólar, lo que representa una caída del 0.23%. Esta depreciación responde a una serie de factores tanto internacionales como locales que mantienen en alerta a los inversionistas.

Factores clave detrás de la depreciación del peso

La fortaleza del billete verde no es casualidad. Los mercados financieros están reaccionando a las recientes actualizaciones económicas y a la postura de los bancos centrales.

Los elementos principales que están golpeando al tipo de cambio son:

Inflación en Estados Unidos: Los datos divulgados el martes superaron las expectativas del mercado, demostrando que la presión en los precios estadunidenses sigue siendo un desafío.

Postura de la Reserva Federal (Fed): Diversos funcionarios de la Fed han emitido comentarios restrictivos. Esto ha provocado que los inversionistas eleven sus apuestas sobre un nuevo alza de tasas de interés en diciembre.

Actividad industrial en México: En el plano local, la industria sufrió en septiembre una caída mayor a la esperada, marcando su peor desempeño desde octubre de 2024. Este retroceso fue impulsado principalmente por debilidades en la construcción y las manufacturas .

El mercado petrolero y las tensiones geopolíticas

Mientras las divisas emergentes sufren, el mercado energético experimenta volatilidad. El precio del petróleo registró un repunte cercano al 1%, recuperándose de los mínimos de dos meses que tocó en la sesión anterior.

Este movimiento alcista está estrechamente ligado a las tensiones en torno al programa nuclear iraní. La incertidumbre geopolítica en la región ha elevado la percepción de riesgos para el suministro global de crudo, manteniendo a los mercados internacionales bajo constante vigilancia.

La combinación de una política monetaria estadounidense más estricta y datos económicos locales débiles sugieren que la volatilidad para el peso mexicano podría mantenerse en el corto plazo.

Dólar hoy a peso mexicano del 11 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 11 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.83 pesos a la compra y 18.97 pesos a la venta.

- 17.83 pesos a la compra y 18.97 pesos a la venta. Banamex - 18.07 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta.

- 18.07 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta. Banorte - 17.40 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

- 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta. Scotiabank - 18.00 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 11 de noviembre de 2026 • 08:18 hrs BBVA México Compra $17.83 Venta $18.97 Banamex Compra $18.07 Venta $19.14 Banorte Compra $17.40 Venta $18.95 Banco Afirme Compra $17.70 Venta $19.20 Scotiabank Compra $18.00 Venta $19.20

*Tipo de cambio a las 08:18 horas

Con información de Reuters