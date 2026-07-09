¡Peso opera estable! Precio del dólar hoy 9 de julio de 2026

El peso mexicano inició la jornada de este jueves mostrando una notable estabilidad frente al dólar estadounidense. Los inversionistas se mantienen cautos y asimilan los recientes datos de inflación en México, los cuales resultaron mejores de lo esperado, mientras aguardan la publicación de las minutas del Banco de México (Banxico).

Tipo de cambio: Así cotiza el peso mexicano hoy

La moneda mexicana cotiza en 17.5654 unidades por dólar, lo que representa un comportamiento prácticamente plano (casi sin cambios) en comparación con los 17.5761 pesos del cierre de la jornada anterior.

Esta resistencia del peso ocurre en un contexto complejo, donde el dólar estadunidense se ha fortalecido frente a la mayoría de las principales divisas globales.

¿Por qué sube el dólar a nivel internacional?

El avance del billete verde no está relacionado con debilidad interna en México, sino con tensiones geopolíticas. Nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán han reavivado el nerviosismo en los mercados internacionales.

Ante la incertidumbre global, los inversionistas suelen abandonar activos de mayor riesgo y refugiarse en el dólar, lo que incrementa la demanda de la divisa estadunidense.

Inflación en México liga tres meses a la baja

El principal soporte del peso mexicano este jueves es el reporte de la inflación local. Los datos del mes pasado trajeron buenas noticias para la economía nacional:

Inflación general: Se desaceleró por tercer mes consecutivo, ubicándose en su nivel más bajo desde diciembre de 2020 .

Se desaceleró por tercer mes consecutivo, ubicándose en su . Inflación subyacente: Disminuyó a su menor nivel desde abril del año pasado, aunque es importante destacar que todavía se mantiene en el límite superior de la meta oficial de Banxico.

Esta moderación de los precios mayor a la prevista otorga un respiro temporal a los bolsillos de los consumidores y a las proyecciones analíticas.

Minutas de Banxico: El evento clave del día

La volatilidad del tipo de cambio podría reactivarse con la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de Banxico.

En dicho encuentro de junio, el banco central mexicano decidió por unanimidad mantener la tasa de referencia en un 6.5%, advirtiendo que sería apropiado conservarla en ese nivel restrictivo por un tiempo prolongado. Los operadores del mercado buscarán pistas en el documento sobre si el panorama de la inflación actual podría adelantar o retrasar futuros movimientos en las tasas de interés.

Dólar hoy a peso mexicano del 9 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 9 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.68 pesos a la compra y 17.81 pesos a la venta.

- 16.68 pesos a la compra y 17.81 pesos a la venta. Banamex - 17.04 pesos a la compra y 18.01 pesos a la venta.

- 17.04 pesos a la compra y 18.01 pesos a la venta. Banorte - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 9 de julio de 2026 • 10:00 hrs BBVA México Compra $16.68 Venta $17.81 Banamex Compra $17.04 Venta $18.01 Banorte Compra $16.40 Venta $17.90 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.10

*Tipo de cambio a las 09:58 horas

Con información de Reuters