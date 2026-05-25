¡Peso arranca la semana con ganancias! Precio del dólar hoy 25 de mayo de 2026

El peso mexicano arranca la semana con ganancias frente al dólar, impulsado por el optimismo internacional y un retroceso global de la divisa estadunidense. Conoce el tipo de cambio y los factores geopolíticos que mueven a los mercados hoy.

El peso mexicano reportó una apreciación este lunes, alineándose con una caída global del dólar. La atención de los inversionistas está fuertemente centrada en las recientes señales de avance hacia un entendimiento de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que podría tener un impacto directo en la economía y el comercio energético global.

La moneda mexicana cotiza en 17.26 unidades por dólar, registrando una ganancia del 0.23%. Cabe destacar que esta jornada se anticipa con menor liquidez debido al cierre de los mercados estadunidenses por el feriado del Día de los Caídos (Memorial Day).

¿Por qué el dólar está cayendo hoy?

El retroceso de la divisa estadunidense está estrechamente ligado a los precios del petróleo y a la geopolítica en Medio Oriente. Los principales factores son:

Optimismo geopolítico: Crece la esperanza de que Washington y Teherán estén cerca de firmar un acuerdo de paz.

Reapertura del Estrecho de Ormuz: Este acuerdo aliviaría las tensiones en esta ruta clave para el comercio energético mundial, la cual fue alterada tras el inicio del conflicto en febrero debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Caída del petróleo: La posible reapertura y estabilización de la zona ha presionado a la baja tanto los precios del crudo como al dólar.Trump y el acuerdo con Irán: Entre el optimismo y la cautela

El presidente estadunidense, Donald Trump, ha sido el principal vocero de estas negociaciones, aunque sus mensajes han mostrado cierta fluctuación durante el fin de semana:

Sábado de avances: A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que el memorándum de entendimiento para la paz estaba "prácticamente negociado". Países mediadores en Pakistán también confirmaron avances significativos.

El objetivo principal: Trump destacó que este acuerdo permitiría reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz, vital para estabilizar los mercados energéticos globales.

Domingo de moderación: Un día después, el presidente moderó las expectativas sobre un acuerdo inminente, afirmando que dio la orden a sus representantes de "no precipitarse" en las negociaciones, en un intento de su administración por mantener la cautela ante las altas expectativas generadas.

Los mercados se mantendrán atentos a las próximas declaraciones oficiales y al desarrollo de estas negociaciones en los próximos días.

Dólar hoy a peso mexicano del 25 de mayo de 2026

El precio del dólar hoy 25 de mayo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.41 pesos a la compra y 17.54 pesos a la venta.

- 16.41 pesos a la compra y 17.54 pesos a la venta. Banamex - 16.81 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta.

- 16.81 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:06 horas

Con información de Reuters