¡Peso perfila semana de pérdidas acumuladas! Precio del dólar hoy 24 de abril de 2026

El peso mexicano se encamina a cerrar el viernes con una semana de pérdidas acumuladas, aunque en la sesión de este día registra un avance. Esta caída está impulsada principalmente por el nerviosismo de los inversores ante la guerra en Medio Oriente y el estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar hoy?

La divisa mexicana mostró un retroceso en la jornada de hoy, presionado por factores geopolíticos internacionales, con lo que el precio del dólar hoy 24 de abril de 2026 cotiza en $17.39 unidades. El peso mexicano registra una ganancia del 0.10% frente al precio de referencia del jueves. No obstante, acumuló un retroceso semanal del 0.6%.

El impacto del conflicto en Medio Oriente en los mercados

La incertidumbre geopolítica sigue siendo el principal motor de la volatilidad cambiaria.

"Los mercados están mostrando nerviosismo ante la falta de acuerdos en el conflicto de Medio Oriente. Las tensiones escalan y comienzan a tener impacto directo en los activos financieros", señaló la consultoría financiera CopKapital en su más reciente nota de análisis.

Factores económicos clave: ¿Qué esperan los inversionistas?

Además del panorama geopolítico, los mercados financieros tienen la mira puesta en datos económicos fundamentales tanto en México como en Estados Unidos, el principal socio comercial del país:

En Estados Unidos: Se espera la publicación de la lectura final de abril del índice de confianza del consumidor por parte de la Universidad de Míchigan, un termómetro clave sobre la salud de la economía estadounidense.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer temprano que la actividad económica (IGAE) registró un repunte en febrero, aunque este crecimiento se mantuvo por debajo de las expectativas del mercado.

Precio del dólar en bancos de México

Si necesitas realizar operaciones de compra o venta, así cotiza el dólar en México hoy 24 de abril de 2026 en las principales ventanillas bancarias este viernes:

BBVA México - 16.54 pesos a la compra y 17.68 pesos a la venta.

- 16.54 pesos a la compra y 17.68 pesos a la venta. Banamex - 16.86 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta.

- 16.86 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:24 horas

Con información de Reuters

vjcm