Planes de expansión: Grupo Brisas proyecta inversión en Los Cabos

A pesar de la incertidumbre en los mercados internacionales, el Grupo Brisas tiene en sus planes de expansión un ambicioso portafolio de proyectos que incluye la creación de un nuevo polo turístico de lujo en Los Cabos, Baja California; la incursión en el segmento de residencias de alta gama y ampliar su presencia en Ciudad de México.

En entrevista con Excélsior, Antonio Cosío Pando, director general de Grupo Brisas, reveló que para el caso de Los Cabos se planea la construcción de un hotel Nizuc Resort & Spa de unas 140 habitaciones, así como la construcción de residencias, lo que requeriría una inversión de unos 100 millones de dólares.

Destacó que el proyecto en ese destino tomará al menos unos cuatro a cinco años pues en el mismo terreno, que es de 120 hectáreas con dos kilómetros de playa frente al Arco, se buscará albergar tres o cuatro hoteles más de marcas internacionales enfocadas en el turismo de lujo y superlujo. Este proyecto también contempla un club de playa, centro de bienestar (wellness), así como un posible campo de golf o una amenidad que se distinga en el destino. “Estamos definiendo aún pero es un proyecto muy ambicioso, que tardará algunos años, pero esperamos arrancar con las obras de Nizuc durante este año”, apuntó.

El directivo mencionó también el desarrollo de tres hoteles en Ciudad de México, uno de ellos estará ubicado en Ia avenida Insurgentes bajo la marca Galería Plaza, y habrá dos más, uno en el Centro Histórico y otro en el Frontón México que probablemente se operen con marcas internacionales o bien con una marca nueva creada por la firma para hoteles pequeños o boutique. Por ejemplo, el proyecto del Centro Histórico estará alojado en un edificio histórico y contará con sólo 30 habitaciones, un restaurante y una terraza (rooftop).

Los planes no se detienen ahí pues de acuerdo con Cosío Pando, para el próximo año, en el hotel de Nizuc Cancún se planea la construcción de 95 residencias de super lujo con servicio de hotel.

“Nuestros planes de inversión no se van a detener, nos interesa que haya mayor certeza jurídica. Una mayor certeza jurídica nos va a generar mucho más negocio del que hoy estamos recibiendo”.

De acuerdo con el directivo, la empresa tiene contemplado seguir creciendo en otros destinos de México, sin embargo, al no contar aún con los terrenos no puede se pueden realizar anuncios formales pero la intención es entrar con la marca Nizuc en Riviera Nayarit, Costa Alegre o Ensenada, en este último ya que hace sentido con los viñedos que al empresa tiene en la región. Mientras que en hoteles de ciudad analizan algunas ciudades como Puebla, Guadalajara, y algunos otros destinos.

Trabajo conjunto

Antonio Cosío Pando reconoció que actualmente los empresarios del sector cuentan con una relación más estrecha con el gobierno de México en la que existe coordinación y diálogo permanente. “Estamos muy contentos de poder tener una relación tan cercana con la Secretaría de Turismo”.

Adelantó que en las siguientes semanas, el sector privado se reunirá con el nuevo canciller para planear y fortalecer la estrategia de promoción y comunicación de México en el exterior.