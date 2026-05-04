Fondos financieros: Incrementan recursos para contingencias

Los fondos de estabilización, que representan un amortiguador financiero ante una caída no programada en los ingresos públicos, reportaron un saldo de 171 mil 165 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026, su nivel más alto en siete años.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el crecimiento es de ocho mil 629 millones de pesos, con respecto al cierre de 2025 cuando el saldo de los fondos ascendió a 162 mil 537 millones de pesos.

Los fondos de estabilización son mecanismos que permiten al gobierno federal acumular recursos de distintos ejercicios fiscales y utilizarlos ante posibles caídas en los ingresos estimados. Los principales fondos son el de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), el Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF), así como el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP).

El reporte de las Finanzas Públicas más reciente revela que el FEIP cuenta con un colchón de 134 mil 339 millones de pesos, al cierre del primer trimestre de 2026, un incremento de 7 mil 329.6 millones de pesos, respecto a 2025.

“El FEIP está en su nivel más alto en poco más de seis años, lo cual implica una recuperación muy importante”, señaló el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador.

Reconoció que este colchón en el FIEP proporciona a la hacienda pública “un margen de maniobra importante, en caso de que haya una reducción no programada de los ingresos públicos”.

Por su parte, el FEIEF se ubicó en 13 mil 071 mil millones de pesos, un incremento de 237.7 mil millones de pesos, frente al cierre de 2025.

El objetivo del FEIEF es compensar las disminuciones de participaciones para asegurar la estabilidad presupuestal de estados y municipios.

Mientras que el saldo en el Fondo Mexicano del Petróleo se ubicó en 23 mil 757 millones de pesos, un incremento de mil millones de pesos con respecto a 2025.

El Fondo Mexicano de Petróleo fue creado con la finalidad de garantizar que los recursos derivados de la exploración y extracción de hidrocarburos se administren con la máxima transparencia y en beneficio de las generaciones futuras de mexicanos. Por lo que sus recursos fungen como un fondo de ahorro de largo plazo, a diferencia de los FEIP y el FEIEF, cuyos recursos están disponibles cuando así se requiera.

Colchón para la estabilidad

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, dijo que “tenemos como política y como método seguir incrementando estos colchones para la estabilidad de los ingresos públicos del país”.

De acuerdo con la ley, el FEIP sólo sería utilizado una vez agotada la posibilidad de compensar la disminución en los ingresos del gobierno federal con mayores ingresos en otros rubros con respecto a lo aprobado, siempre y cuando estos últimos no tengan un destino específico por disposición.

Al cierre del primer trimestre del año los ingresos del sector público se ubicaron en 2.24 billones de pesos, por debajo de los 2.30 billones de pesos programados para el periodo.

Lo anterior se debió a una caída en los ingresos petroleros de 9.4%, así como una disminución en los ingresos tributarios de 0.6 por ciento.