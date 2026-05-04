Los ingresos por fiscalización sufren revés en primer trimestre de 2026

Por primera vez en siete años, periodo en el que registró crecimientos en términos reales a doble dígito, los ingresos por fiscalización en el país tuvieron un revés durante el primer trimestre de 2026.

Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que durante enero-marzo de este año, los ingresos por auditorías a los contribuyentes totalizaron 315 mil 448 millones de pesos, lo que implicó una caída de 4.4% respecto al mismo trimestre de 2025.

Se trata de la primera caída de estos recursos desde 2018, año en el que el primer trimestre estos ingresos cayeron un 14.0% anual real.

Después de ese año, los ingresos por fiscalización marcaron sistemáticamente récord tras récord en el país, creciendo incluso a doble dígito, oscilando entre 16.6 y 75.4% anual en términos reales.

La merma en los ingresos por fiscalización se vio reflejada en otra cifra, que es la rentabilidad de las auditorías.

En el primer trimestre de 2026, este indicador se ubicó en 260.2, lo que significa que, por cada peso invertido por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para fiscalizar a los contribuyentes, se obtuvo esta cantidad de 260.2 pesos.

La anterior cifra significó una caída de 14.2% anual real, siendo la primera caída en cuatro años, periodo en el cual también el crecimiento de este indicador fue a doble dígito en términos reales.

En términos de la proporción de los ingresos tributarios, los recursos obtenidos por parte del SAT a través de la fiscalización representaron 20.0% en el primer trimestre de este año, una ligera caída de 0.8 puntos porcentuales respecto a nivel observado en el mismo trimestre de 2025.

Pese a la merma observada en el primer trimestre de este año, los recursos por fiscalización, su rentabilidad y la proporción respecto a los ingresos tributarios se mantienen en niveles altos, debido a que lo observado en el primer trimestre de 2026 representan el segundo mayor monto histórico registrado por parte de la Secretaría de Hacienda.

Las razones

El Servicio de Administración Tributaria, que dirige Antonio Martínez, ha explicado que el incremento de la eficiencia de la recaudación por fiscalización se ha debido, en primer lugar, a que hubo una mayor coordinación de las distintas áreas de la institución, lo que ha permitido optimizar el uso de las herramientas administrativas y maximizar la cantidad de recursos posibles.

En segundo lugar, el SAT ha explicado que el aumento de los ingresos por auditorías obedece a que se ha eliminado el trato preferencial que anteriormente hacia ciertos contribuyentes, especialmente a los grandes causantes, y se está aplicando una revisión pareja en estricto apego a la ley.

Por su parte, organismos de la sociedad civil como México Evalúa y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) han señalado que el aumento de la recaudación por auditorías es uno de los éxitos hacendarios que se lograron desde el anterior gobierno, ya que se aprovecha al máximo el régimen legal y las herramientas tecnológicas para elevar los ingresos, a la vez que se combate la evasión y la elusión fiscal.

Sin embargo, afirman que ha sido una estrategia insuficiente, pues no ha podido compensar las mayores presiones de gasto derivadas de las pensiones y programas sociales. Además de que tiene el problema de que pudiera inhibir la inversión debido a la constante presión que ejerce el SAT sobre las empresas.