Centros de datos impulsaron resultados trimestrales récord de NVIDIA

NVIDIA atribuyó el crecimiento récord de sus ingresos a la expansión global de la inteligencia artificial, impulsada por inversiones de grandes corporaciones y gobiernos en infraestructura tecnológica.

Marcio Aguiar, director de la división Enterprise para Latinoamérica de NVIDIA, explicó en entrevista con Negocios en Imagen que la compañía registró ingresos por 81 mil 600 millones de dólares en su más reciente reporte trimestral, lo que representó un crecimiento de 20% respecto al trimestre previo y de 85% a tasa anual.

El directivo señaló que el desempeño financiero de la empresa está respaldado principalmente por el crecimiento de las áreas de centros de datos y Edge Computing, consideradas actualmente las principales unidades de negocio de la firma.

Aguiar indicó que la expansión de la infraestructura para inteligencia artificial se ha acelerado en distintas regiones del mundo debido al interés de empresas y gobiernos por desarrollar capacidades de supercómputo y procesamiento de datos.

En este contexto, destacó la relevancia de México para NVIDIA, particularmente por los proyectos de supercómputo impulsados desde el sector público y académico.

Mencionó que instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana participan en iniciativas relacionadas con inteligencia artificial y procesamiento de alto desempeño.

El directivo consideró que América Latina mantiene un potencial importante para el desarrollo de infraestructura tecnológica vinculada con inteligencia artificial, especialmente en sectores como educación, investigación científica y servicios digitales.