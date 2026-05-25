CEESP alerta sobre desaceleración económica tras caída trimestral del PIB

Francisco Lelo de Larrea, director de Investigación Económica del CEESP (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado), dijo en entrevista con Negocios en Imagen:

Habló sobre las cifras del INEGI, que confirmaron una caída trimestral de 0.6% en el primer trimestre del PIB nacional, lo que confirma la desaceleración de la actividad económica en el país. Debido a ello, el CEESP ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB para 2026, al situarlo en 1.1%.

Aseguró que la inversión se encuentra frenada en el frente interno por los problemas de inseguridad. En el ámbito externo, preocupa la falta de certidumbre a largo plazo en las negociaciones del T-MEC, ante el riesgo de transitar hacia un esquema de revisiones anuales.

Sin embargo, destacó la firma de la modernización del acuerdo global con la Unión Europea, lo que podría dinamizar la inversión verde a corto plazo.