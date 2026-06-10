NADBank y Multiva impulsan infraestructura de salud en la frontera

Impulsado por financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) y Banco Multiva, el Hospital OSME abrió sus puertas en San Luis Río Colorado, Sonora, con la misión de ampliar el acceso a servicios médicos para trabajadores agrícolas mexicanos y comunidades de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

El proyecto se financió mediante un esquema conjunto en el que participaron la banca de desarrollo binacional y Banco Multiva. Por un lado, el NADBank otorgó un crédito por poco más de 248 millones de pesos y, por otro, Multiva intervino como banco estructurador con 200 millones de pesos y una línea de IVA por 42.5 millones de pesos. La puesta en operación del complejo inició de forma gradual este miércoles 10 de junio.

“Tras la pandemia se detectaron oportunidades en el sector salud, que comenzó a ser visto como una opción viable de financiamiento. Fue entonces cuando Banco Multiva y NADBank participan y cubren cerca de 80% de la inversión de este hospital, un complejo de 7 mil 700 metros cuadrados”, explicó Raúl Payán Venegas, director ejecutivo de OSME Hospital, en entrevista con Grupo Imagen.

El complejo fue diseñado bajo criterios de sostenibilidad. Incorpora tecnologías y materiales que permiten reducir el consumo de agua en alrededor de 43% y el de energía para climatización en cerca de 18%, en una región con condiciones extremas donde las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados.

“Este proyecto demuestra que la infraestructura de salud en la frontera puede crecer con responsabilidad ambiental. El equilibrio entre salud, entorno y bienestar comunitario es clave para el desarrollo regional”, señaló Salvador López Córdova, director ejecutivo de Asuntos Ambientales del NADBank.

Acbor González Barrios, director ejecutivo de Banca Corporativa y de Inversión de Multiva, y Raúl Payán Venegas, director ejecutivo de OSME Hospital. Pável Jurado

Esquema a la medida

La participación de Banco Multiva refleja su interés en impulsar proyectos de infraestructura social mediante esquemas financieros flexibles, adaptados a las necesidades de cada cliente.

“La salud es un sector prioritario para el banco. Buscamos acompañar proyectos que generan beneficios directos a la población. Este, en particular, tiene un componente binacional relevante, lo que refuerza nuestro compromiso con la infraestructura en México”, afirmó Acbor González Barrios, director ejecutivo de Banca Corporativa y de Inversión de Multiva.

Durante su construcción, el hospital generó alrededor de 406 empleos directos; en su etapa operativa prevé más de 140 puestos permanentes entre personal médico y administrativo, lo que contribuye a la economía de San Luis Río Colorado y al fortalecimiento del sistema de salud regional.

NADBank y Multiva impulsan infraestructura de salud en la frontera Pável Jurado

El complejo, desarrollado y operado por OSME Salud —organización con más de 35 años de experiencia—, integra un hospital y un centro de especialidades enfocados en brindar atención oportuna y especializada a pacientes locales y de regiones cercanas, incluido el sur de Estados Unidos.

“El objetivo es ser un aliado del médico y ofrecer seguridad al paciente, con instalaciones funcionales y alineadas con las normas de salud”, indicó Raúl Payán Ruiz, director general de OSME Salud.

Las instalaciones tienen capacidad para realizar hasta 30 mil consultas anuales de atención primaria, incorporan 58 camas hospitalarias y ofrecen servicios de cuidados intensivos, cirugía cardiovascular y vascular, diagnóstico avanzado, banco de sangre y atención de urgencias.

“El nicho que atendemos en la frontera, especialmente en el Valle Imperial —con alta presencia de trabajadores agrícolas mexicanos—, ha sido determinante para la viabilidad del proyecto”, añadió Payán Ruiz.

Con su arranque, OSME Hospital se perfila como un nuevo eje de atención médica en la región fronteriza, resultado de una alianza financiera y operativa entre NADBank y Banco Multiva, orientada a ampliar el acceso a servicios de salud de calidad.