La agencia calificadora Moody’s Ratings modificó de estable a positiva la perspectiva del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago Número 80460 Reexpresado (MEXCAT), vehículo financiero respaldado por los ingresos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Asimismo, la firma ratificó las notas preferentes garantizadas en "Baa3" y la Evaluación Crediticia Base (BCA) en "baa3".

De acuerdo con el reporte de la calificadora, el ajuste en la perspectiva responde al desapalancamiento gradual y a la mejora en el perfil crediticio independiente del fideicomiso, luego de que en noviembre liquidara el saldo de 565.9 millones de dólares de las notas preferentes garantizadas con vencimiento en 2026. Esta amortización redujo la deuda total de 3 mil 718.5 millones de dólares a 3 mil 152 millones de dólares.

La perspectiva positiva también incorpora nuestra expectativa de que el emisor liquidará su vencimiento de 2028, por 592.2 millones de dólares, utilizando el flujo de efectivo interno excedente acumulado, lo que respaldará una mayor mejora en las métricas de apalancamiento y cobertura del emisor", indicó en su análisis.

En materia operativa, la agencia detalló que el flujo de pasajeros en el AICM alcanzó 33.6 millones de usuarios hasta septiembre de 2026, cifra que representa un incremento de 1.6% en comparación con el mismo periodo de 2025. A ello se suma la autorización gubernamental de mayo de este año para elevar el límite de operaciones en la terminal capitalina de 44 a 46 aterrizajes y despegues por hora.

Para su escenario base de calificación, Moody’s proyecta que el tráfico de pasajeros se mantendrá estable en torno a 45 millones de usuarios anuales, mientras que estima un aumento tarifario de 3.0% por año debido a la indexación por inflación.

La firma advirtió que la nota Baa3 continúa acotada por las perspectivas moderadas de crecimiento de tráfico a largo plazo, derivadas de la saturación en la capacidad actual de la terminal, el tope operativo de 46 vuelos por hora y la presencia de aeropuertos alternativos que pueden limitar la expansión en el mediano plazo.

Factores positivos

En cuanto a los factores que podrían impulsar un alza en la calificación, la agencia señaló que se requeriría un crecimiento sostenido en el volumen de pasajeros o una reducción adicional del apalancamiento mediante el uso de liquidez disponible.

El fideicomiso MEXCAT emitió en 2016 bonos por mil millones de dólares a una tasa de 4.25% con vencimiento en 2026 (ya liquidados) y otros mil millones al 5.50% con vencimiento en 2046.