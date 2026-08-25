¡Peso opera estable! Precio del dólar hoy 25 de agosto de 2026

El peso mexicano inició la jornada del martes mostrando fortaleza, operando de manera estable y manteniéndose por debajo de la barrera psicológica de las 17 unidades por dólar.

Esta resistencia se da en un entorno donde los inversionistas aguardan nuevas señales de los mercados globales, apoyados por un sesgo favorable derivado de la reciente caída en los precios del crudo.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy?

La moneda mexicana cotizaba en 16.9338 unidades por dólar, mostrando apenas ligeras variaciones frente al precio de referencia de 16.9420 registrado al cierre de la sesión del lunes.

Por su parte, el dólar estadunidense logró mantenerse estable a nivel global. Sin embargo, los analistas advierten que la divisa norteamericana sigue expuesta a posibles presiones a la baja. Los participantes del mercado continúan evaluando los esfuerzos para aliviar la presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo.Factores globales que impactan el tipo de cambio

El comportamiento del peso mexicano está siendo dictado por dos factores internacionales clave esta semana:

Caída en los precios del petróleo: Los precios internacionales del crudo cayeron a mínimos de una semana. Un petróleo más barato suele beneficiar la percepción de riesgo y calmar los temores inflacionarios.

Sanciones de Estados Unidos a Irán: El mercado ha estado muy atento al anuncio de Washington sobre una ampliación de las sanciones contra Irán. No obstante, los operadores han restado importancia a esta campaña. El consenso es que la presión puramente económica representa un riesgo mucho menor para el suministro mundial de petróleo que una escalada militar directa.

Dólar hoy a peso mexicano del 25 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 25 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.08 pesos a la compra y 17.21 pesos a la venta.

- 16.08 pesos a la compra y 17.21 pesos a la venta. Banamex - 16.39 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta.

- 16.39 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta. Banorte - 15.75 pesos a la compra y 17.25 pesos a la venta.

- 15.75 pesos a la compra y 17.25 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.10 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Scotiabank - 16.40 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 25 de agosto de 2026 • 10:05 hrs BBVA México Compra $16.08 Venta $17.21 Banamex Compra $16.39 Venta $17.35 Banorte Compra $15.75 Venta $17.25 Banco Afirme Compra $16.10 Venta $17.70 Scotiabank Compra $16.40 Venta $17.50

*Tipo de cambio a las 10:05 horas

Con información de Reuters