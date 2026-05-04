Maratón de Londres 2026: Una hazaña deportiva con toques financieros

Esta fue una marca inédita para una competencia de atletismo de fondo. La hazaña no solo redefinió los límites del rendimiento humano, sino que también captó la atención de los inversionistas.

En la cuadragésima sexta edición del Maratón de Londres —una de las carreras a pie más antiguas y prestigiosas del circuito internacional— el keniano Sebastian Sawe recorrió los 42.195 kilómetros en una hora, 59 minutos y 30 segundos para quedarse con el primer lugar; mientras que el etíope Yomif Kejelcha finalizó segundo con apenas 11 segundos después, manteniendo una velocidad promedio superior a los 21 km/h durante toda la prueba, lo que equivale a un ritmo más veloz que el trote de un caballo. Dichas actuaciones colocaron nuevamente a esta disciplina en el centro de la atención mundial y no solamente por los logros deportivos.

La barrera de las dos horas ha sido considerada durante décadas uno de los mayores límites del atletismo de resistencia. Hasta ahora, sólo había sido superada en exhibiciones no oficiales y bajo condiciones controladas, lo que convierte este resultado en un momento de gran relevancia para el deporte.

Este récord no es casualidad, sino el resultado de una combinación de disciplina y esfuerzo por parte de los deportistas, así como de una intensa carrera tecnológica entre marcas deportivas que llevan décadas compitiendo por desarrollar el calzado más eficiente para el atletismo de fondo. Lo anterior, mediante innovaciones como las placas de fibra de carbono que generan un efecto de impulso en cada zancada y la elaboración con materiales cada vez más ligeros han llevado el rendimiento humano a niveles que hace apenas unos años parecían inalcanzables.

Si bien el acontecimiento quedará en los libros del atletismo, también evidencia la estrecha relación entre el deporte de alto rendimiento y la inversión en investigación y desarrollo. Sawe, ganador de la prueba, compitió con los Adizero Adios Pro Evo 3, el modelo insignia de Adidas para pruebas de fondo, lo que desencadenó una reacción positiva casi inmediata en el precio de las acciones de la firma alemana.

Muestra de ello fue el impulso del mercado bursátil tras la competencia, ya que, durante la sesión del lunes 27 de abril, el precio de la acción de Adidas creció 1.14% respecto al cierre de la semana pasada. De igual manera, logró terminar con una racha bajista que se prolongaba desde el pasado 20 de abril, donde acumuló una disminución de 7.0 por ciento.

Esta dupla entre el deporte y los mercados financieros no es nada nuevo. A lo largo del tiempo se han formado grandes deportistas con un gran impacto en la sociedad que las empresas han sabido aprovechar para impulsar su imagen y sus ventas, generando en el consumidor una idea de que para poder desempeñarse como sus ídolos necesitan el equipamiento o las marcas que ellos utilizan.

Existen varios ejemplos de figuras deportivas con tal relevancia que su influencia no se limita a su ámbito, por ejemplo; Tiger Woods con Nike durante la década de los 2,000, cada vez que el famoso golfista lograba una victoria importante terminaba desencadenando un repunte en las ventas de la división de golf de esta empresa; caso similar cuando Lionel Messi ganó el mundial, ya que este suceso elevo la demanda de los productos de Adidas con el futbolista argentino.

Como un factor adicional, Adidas publicó este miércoles 29 de abril sus resultados del primer trimestre de 2026, en donde presentó datos muy alentadores para los inversionistas a pesar del panorama global. En este reporte, la marca alemana informó un aumento en sus ingresos de 14% y un crecimiento de la utilidad operativa de 16 por ciento. Además, sus acciones avanzaron más de 8.0% en tan solo un día, incorporando aproximadamente 2 mil 200 millones de euros a la capitalización de mercado de la compañía.

Si bien habían mantenido una tendencia bajista, empujada por la creciente competencia, la debilidad en mercados clave como China y políticas arancelarias; el reciente impulso tras la carrera y los resultados del primer trimestre podrían representar para esta compañía el inicio de un maratón por recuperar a los inversionistas, y volver a ganar terreno en bolsa. Habrá que esperar el cierre del año para calificar su desempeño en la carrera, pero por ahora podemos decir que esta noticia es una muestra de que las finanzas y la competencia benefician al deporte.

Por: Noé Areyane y Alberto Márquez, analistas de llamadinero