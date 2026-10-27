Reforma fiscal 2027 elevaría impuestos a empresas y frenaría inversiones, advierten

La propuesta de reforma tributaria integrada en el Paquete Económico 2027 plantea modificaciones sustanciales a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que, de aprobarse en sus términos, encarecerán la carga impositiva sobre las operaciones corporativas y deteriorarán el atractivo de México frente a los flujos de inversión extranjera.

Así lo advirtieron especialistas del despacho legal Santamarina y Steta durante su participación en el podcast Evolución Legal. En la emisión, los socios Juan Carlos Machorro y Francisco Carbajal, en conjunto con Karina Robledo, counsel de la firma, y la asociada Sarahí López, analizaron las implicaciones de las adecuaciones legislativas turnadas al Congreso de la Unión desde el 8 de septiembre por el Ejecutivo federal.

Afectaciones directas a la CUCA y al costo de las acciones

Uno de los cambios sensibles recae en la Cuenta de Capital de Aportación (CUCA), mecanismo contable-fiscal indispensable para registrar las aportaciones de los socios y fijar el tratamiento tributario cuando existen reducciones de capital.

La iniciativa del Ejecutivo propone que, al capitalizarse pasivos, queden excluidos de la CUCA los intereses devengados que no hayan sido liquidados, así como su respectivo Impuesto al Valor Agregado (IVA). Asimismo, contempla que las aportaciones en especie —derivadas de cuentas por cobrar o derechos de cobro— puedan integrarse a dicha cuenta únicamente hasta que hayan sido cobradas.

Los especialistas explicaron que estas restricciones mermarán el capital reconocido fiscalmente para las empresas, lo que redundará en un incremento en el pago de ISR ante escenarios de venta de acciones o devoluciones de aportaciones a los socios inversionistas. El efecto colateral incidirá en el costo fiscal de los títulos, pues al disminuir el valor reconocido por la autoridad, aumentará la ganancia gravable sujeta a cobro al momento de concretar desinversiones.

Incertidumbre en dividendos mediante la CUFIN

Sobre la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) —instrumento para identificar las utilidades que ya cubrieron ISR y que pueden distribuirse como dividendos a los socios—, la propuesta legislativa precisa que deberán restarse aquellos gastos no deducibles, entre ellos los que incumplan requisitos normativos o carezcan de comprobantes fiscales válidos.

Los especialistas puntualizaron que la redacción del texto genera cuestionamientos sobre su eventual aplicación retroactiva a operaciones de ejercicios anteriores, lo cual comprometería distribuciones de dividendos pasadas y programas de reducción de capital.

Nuevas trabas a los pagos transfronterizos

Sobre las transacciones internacionales, el proyecto condiciona la deducibilidad de gastos al extranjero a que la contraprestación sea efectivamente pagada y se entere la retención aplicable, fijando además el devengo como un momento habilitador para retener el gravamen.

Esta sincronización, alertaron, detonará desfases operativos y financieros entre el reconocimiento del gasto, la fecha de pago a proveedores foráneos y el entero fiscal en territorio nacional, forzando a los grupos empresariales a reestructurar contratos y calendarios financieros.

Los analistas concluyeron que priorizar la recaudación en el diseño legislativo distorsiona mecanismos de financiamiento ordinarios y castiga el retorno de los proyectos de inversión, por lo que instaron al sector productivo a auditar de manera preventiva sus estructuras corporativas y previsiones contractuales en tanto concluye el proceso deliberativo en las cámaras legislativas.