Kapital FX: una solución para enviar y recibir dinero nacional y internacionalmente desde México

Transferir dinero de un país a otro forma parte de la operación cotidiana de empresas, profesionales, inversionistas y personas que mantienen vínculos financieros en distintos mercados. Sin embargo, realizar una transferencia internacional implica retos como comisiones ocultas, lentitud en la liquidación y falta de trazabilidad de los recursos.

Para ello, Kapital FX se presenta como la unidad especializada en divisas de Kapital, con soluciones para facilitar operaciones internacionales tanto para personas como para empresas. Su propuesta integra herramientas digitales, atención personalizada e infraestructura especializada para gestionar pagos y transferencias en moneda extranjera.

Una plataforma para operar con distintas divisas

Kapital FX permite enviar y recibir transferencias internacionales hacia cuentas propias o de terceros en diferentes partes del mundo, sujetas a las restricciones aplicables. Entre las principales divisas disponibles se encuentran dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, dólares canadienses, francos suizos, yenes japoneses y coronas suecas.

Una de las características de este servicio es la posibilidad de elegir entre diferentes tiempos de liquidación, desde operaciones que pueden realizarse el mismo día hasta alternativas de 24, 48, 72 y hasta 96 horas, dependiendo de las condiciones de cada operación.

Para las empresas, el ecosistema facilita la recepción de pagos de proveedores; mientras que para personas físicas simplifica la recepción de honorarios, rentas o retornos de inversión del extranjero con abono directo a su cuenta Kapital

Además de las transferencias, Kapital FX contempla operaciones de compraventa de efectivo en divisas siempre sujeto a disponibilidad y movimientos locales en dólares. De esta manera, el servicio busca atender diferentes necesidades relacionadas con la administración de recursos en moneda extranjera.

Tecnología e infraestructura para facilitar las operaciones

Kapital FX cuenta con distintos canales para realizar operaciones, entre ellos Banca en Línea, la App Kapital y ejecutivos especializados en divisas. Esta variedad permite que personas y empresas puedan elegir la alternativa que mejor se adapte al monto, frecuencia y características de sus operaciones.

Otro elemento relevante es su conectividad directa mediante un código BIC/SWIFT propio. Esta infraestructura permite fortalecer la trazabilidad de las transferencias y reducir la participación de bancos corresponsales en determinadas operaciones, lo que puede contribuir a una gestión más eficiente de los recursos.

La propuesta también incorpora atención a través de ejecutivos de relación y tipos de cambio sujetos a las condiciones del mercado y al canal utilizado.

Para utilizar Kapital FX es necesario ser cliente de Kapital y cumplir con los requisitos correspondientes para cada operación. Antes de enviar recursos al extranjero, también es importante verificar los países permitidos, registrar previamente las cuentas destino y contar con los datos necesarios para la transferencia.

Así, Kapital FX busca convertirse en una alternativa para quienes necesitan gestionar dinero en diferentes monedas y mantener operaciones financieras más allá de las fronteras, combinando herramientas digitales, acompañamiento especializado e infraestructura para transferencias internacionales.

Tu dinero tan global como tus metas. Descubre cómo optimizar tus operaciones en moneda extranjera y comenzar a operar hoy mismo.