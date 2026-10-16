¡Peso frena racha negativa! Precio del dólar hoy 16 de octubre de 2026
El peso mexicano toma un respiro tras una racha de pérdidas; este es el tipo de cambio en bancos.
El peso mexicano registrar este viernes una nota positiva, apuntando a frenar una racha de cinco semanas consecutivas de pérdidas frente al dólar. La moneda local cotizó en 18.3740 unidades por dólar, lo que representa un avance del 0.12% respecto al precio de referencia previo. Con este movimiento, el peso registró un retorno acumulado semanal del 0.1%.
Este respiro llega después de una fuerte volatilidad que llevó al tipo de cambio a tocar las 18.6060 unidades el miércoles pasado, su nivel más débil desde noviembre de 2025.
Factores clave en el precio del dólar hoy
El comportamiento del tipo de cambio ha estado fuertemente influenciado por factores internacionales y locales durante los últimos días.
1. La Postura de la Reserva Federal (Fed)
Los inversionistas asimilaron las recientes declaraciones de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal estadounidense. Durante las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Warsh evitó dar pistas claras sobre el futuro de la política monetaria.
Expectativa a corto plazo: Los mercados confían en que la Fed mantendrá sin cambios las tasas de interés en su reunión del 27 y 28 de octubre.
Riesgo a fin de año: Pese a la cautela actual, persisten las proyecciones de un nuevo aumento en el costo de los créditos antes de cerrar el año, impulsado por datos de inflación superiores a lo esperado en Estados Unidos.
2. El Impacto en el "Carry Trade"
Un eventual aumento de tasas en Estados Unidos amenaza con reducir el margen de rendimiento entre Estados Unidos y México. Este amplio diferencial ha sido un pilar fundamental para el peso mexicano durante años, atrayendo capitales mediante operaciones de carry trade.
3. Las señales del Banxico
A nivel local, el Banco de México (Banxico) también juega un papel crucial. La minuta de su última reunión reveló que una parte importante de la Junta de Gobierno está abierta a recortar la tasa clave, siempre y cuando el panorama inflacionario muestre mejoras sostenidas.
¿Qué esperar del tipo de cambio la próxima semana?
La atención de los mercados financieros estará centrada en la publicación de las cifras de inflación de México correspondientes a la primera quincena de octubre.
Este dato será determinante para anticipar el próximo movimiento de Banxico y definir si la moneda mexicana logrará mantener su senda de recuperación o cederá nuevamente ante la presión del dólar.
Dólar hoy a peso mexicano del 16 de octubre de 2026
El precio del dólar hoy 16 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:
- BBVA México - 17.64 pesos a la compra y 18.77 pesos a la venta.
- Banamex - 17.93 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta.
- Banorte - 17.30 pesos a la compra y 18.80 pesos a la venta.
- Banco Afirme - 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.
- Scotiabank - 17.80 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.
*Tipo de cambio a las 11:15 horas
Con información de Reuters