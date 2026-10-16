¡Peso frena racha negativa! Precio del dólar hoy 16 de octubre de 2026 

El peso mexicano registrar este viernes una nota positiva, apuntando a frenar una racha de cinco semanas consecutivas de pérdidas frente al dólar. La moneda local cotizó en 18.3740 unidades por dólar, lo que representa un avance del 0.12% respecto al precio de referencia previo. Con este movimiento, el peso registró un retorno acumulado semanal del 0.1%.

Este respiro llega después de una fuerte volatilidad que llevó al tipo de cambio a tocar las 18.6060 unidades el miércoles pasado, su nivel más débil desde noviembre de 2025.

Factores clave en el precio del dólar hoy

El comportamiento del tipo de cambio ha estado fuertemente influenciado por factores internacionales y locales durante los últimos días.

1. La Postura de la Reserva Federal (Fed)

Los inversionistas asimilaron las recientes declaraciones de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal estadounidense. Durante las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Warsh evitó dar pistas claras sobre el futuro de la política monetaria.

Expectativa a corto plazo: Los mercados confían en que la Fed mantendrá sin cambios las tasas de interés en su reunión del 27 y 28 de octubre.