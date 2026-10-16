EU revoca restricciones y permite nuevos vuelos a aerolíneas mexicanas desde el AIFA y AICM

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) dejó sin efectos las restricciones que bloqueaban la apertura de nuevos vuelos por parte de aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) con destino a territorio estadunidense.

La determinación, de aplicación inmediata, revoca la Orden 213-2 emitida por la autoridad estadunidense hace casi un año, el 28 de octubre de 2025, mediante la cual se mantenían limitadas las operaciones existentes, propuestas y futuras de los transportistas aéreos de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que, con esta resolución, se reabre el margen regulatorio para que las compañías mexicanas desarrollen nuevas rutas y frecuencias comerciales entre ambas terminales y las distintas ciudades de la Unión Americana, marcando un avance en la conectividad del sector.

Agregó que la anulación de las restricciones es producto de una labor de coordinación institucional y cooperación técnica entre los gobiernos de México y Estados Unidos, esquema que cobró impulso a partir de la firma del Memorándum de Consultas en mayo de 2026.

A partir de esa fecha, el país registró progresos continuos en los acuerdos bilaterales pactados, aseguró.

Esta determinación, indicó, refleja la disposición compartida de ambos países para transitar hacia una nueva fase en sus vínculos de aviación civil, fundamentada en el diálogo, el apego estricto a la soberanía, la colaboración entre dependencias y la incorporación de mejores prácticas internacionales para elevar la seguridad y operatividad del tráfico aéreo.

La SRE adelantó que mantendrán la interlocución y el trabajo conjunto con sus contrapartes en Estados Unidos, con el fin de consolidar la oferta para pasajeros, trabajadores del sector y empresas aéreas, bajo un esquema de transporte aéreo seguro, moderno, competitivo y confiable.