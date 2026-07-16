Infraestructura financiera digital: el activo invisible que define confianza en la economía digital

El nuevo lenguaje de la confianza financiera

Cada vez que alguien paga con su teléfono, recibe una transferencia en segundos o accede a su cuenta bancaria desde una app, confía en algo que nunca ve. No confía en la interfaz. No confía en el diseño. Confía en la arquitectura tecnológica que opera detrás — silenciosa, invisible y absolutamente crítica.

Esa infraestructura es hoy el activo más estratégico del ecosistema financiero. Y es el territorio donde Broxel ha decidido construir su propuesta de valor: no como emisor de productos financieros de cara al consumidor, sino como el arquitecto de la infraestructura sobre la que otros innovan, crecen y generan confianza.

La verdadera ventaja competitiva ya no está en el producto. Está en la capacidad de procesarlo, protegerlo y garantizar que funcione en cualquier momento, a cualquier escala y sin interrupciones.

Los números respaldan esta transformación. El mercado global de Banking as a Service (BaaS) alcanzará los 25 mil millones de dólares para 2030, según Allied Market Research. En América Latina, los servicios financieros digitales crecen a una tasa anual superior al 20%. Y el costo de no proteger esa infraestructura es revelador: una brecha de seguridad de datos cuesta en promedio 4.88 millones de dólares, el nivel más alto registrado en la historia del Cost of a Data Breach Report 2024 de IBM. Broxel: de soluciones digitales a arquitecto de infraestructura financiera

La evolución de Broxel dentro del ecosistema financiero responde directamente a ese cambio de paradigma. La compañía ha transitado de desarrollar soluciones digitales de cara al usuario a construir la infraestructura tecnológica que conecta instituciones, gobiernos, fintechs y comercios en una arquitectura diseñada para operar con los más altos estándares de disponibilidad, interoperabilidad y seguridad.

El resultado es un posicionamiento claro: Broxel como hub financiero, que habilita nuevos modelos de negocio bajo esquemas de Platform as a Service (PaaS) y Banking as a Service (BaaS). En ambos casos, la tecnología deja de ser soporte operativo para convertirse en el núcleo del crecimiento de todo el ecosistema que opera sobre ella.

Detrás de cada pago, cada transferencia y cada dispersión de recursos existe una cadena de procesos — procesamiento en tiempo real, autenticación de identidad, tokenización, prevención de fraude con inteligencia artificial, interoperabilidad entre plataformas — que el usuario nunca ve pero que determina completamente su experiencia y su confianza. Ciberseguridad financiera: de gasto defensivo a motor de crecimiento

Cortesía

Las empresas que integran la seguridad desde el diseño de su infraestructura — en lugar de añadirla como una capa posterior — pueden innovar con mayor velocidad, reducir costos operativos, adaptarse más fácilmente a nuevas regulaciones y acceder a alianzas estratégicas que de otra forma serían imposibles. Según Accenture, las organizaciones con inversión estratégica en ciberseguridad generan hasta un 11% más de crecimiento en ingresos que sus competidoras.

Para Broxel, esta visión ha significado construir una arquitectura de seguridad que no protege solo sus propios sistemas — protege a cada institución, empresa y gobierno que opera sobre su plataforma. La seguridad de la infraestructura de Broxel es, por extensión, la seguridad de todo el ecosistema que la utiliza. PCI-DSS V4.0.1: cuando la confianza se vuelve verificable

En una plataforma que procesa millones de operaciones financieras, la confianza no puede sostenerse sobre declaraciones. Necesita evidencia. Por ello, Broxel ha fortalecido su infraestructura con certificaciones internacionales que validan la madurez de sus procesos en seguridad de la información, continuidad operativa, gestión de riesgos y protección de datos. La más relevante de ellas es la certificación PCI-DSS V4.0.1, el estándar global más exigente para el procesamiento seguro de datos de tarjetahabientes, que cubre desde el cifrado de extremo a extremo hasta el monitoreo continuo de sistemas, la gestión de accesos por privilegios mínimos y la respuesta activa ante vulnerabilidades.

Para las y los clientes y socios de Broxel, esto tiene una consecuencia directa y práctica: operar sobre una infraestructura certificada bajo PCI-DSS V4.0.1 significa no tener que construir esa capa de cumplimiento desde cero. Significa heredar, por diseño, los más altos estándares de protección del sector.

Cuando la ciberseguridad forma parte de la cultura tecnológica de una organización, la confianza deja de ser una promesa para convertirse en un atributo demostrable. El futuro financiero se construye desde adentro

Durante los próximos años, el crecimiento de tecnologías como Open Finance, pagos instantáneos, inteligencia artificial e identidad digital dependerá menos de las aplicaciones que el usuario ve y mucho más de la robustez de la infraestructura que las conecta y protege.

En ese escenario, la posición de Broxel es estratégica: ser la infraestructura invisible que hace posible que otras organizaciones — fintechs, instituciones financieras, empresas de cualquier sector, gobiernos — innoven con seguridad, escalen con confianza y lleguen a donde sus propias capacidades tecnológicas no alcanzarían por sí solas.

El futuro del ecosistema financiero no será liderado únicamente por quienes desarrollen los mejores productos. Será construido por quienes diseñen la infraestructura que los hace posibles.

Y en la economía digital, esa confianza también se programa.

Broxel | Hub de Infraestructura Financiera Digital para América Latina