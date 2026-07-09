Inflación de México baja a 3.37% en junio de 2026

La inflación en México mantuvo su tendencia positiva y dio un nuevo respiro a la economía. Durante junio de 2026, el indicador se ubicó en 3.37% a tasa anual, sumando así tres meses consecutivos a la baja, de acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado se explica principalmente por una caída en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual disminuyó 0.27% respecto al mes de mayo.

Si bien la cifra general es alentadora, el impacto en el bolsillo de los mexicanos fue mixto, con incrementos fuertes en productos como el aguacate y la vivienda, contrastados por caídas significativas en verduras de alto consumo.

El comportamiento de la inflación al detalle

Para entender mejor cómo se movieron los precios, el Inegi divide la inflación en dos grandes rubros:

Inflación subyacente (la que marca la tendencia a largo plazo): Aumentó 0.24% a tasa mensual. Al interior de este índice, las mercancías se encarecieron un 0.18% y los servicios un 0.30%.

Aumentó 0.24% a tasa mensual. Al interior de este índice, las mercancías se encarecieron un 0.18% y los servicios un 0.30%. Inflación no subyacente (productos con precios más volátiles): Registró una caída de 2.04%. Esto fue impulsado por un descenso del 8.99% en los precios de frutas y verduras, aunque los energéticos y las tarifas gubernamentales tuvieron un ligero aumento del 0.08%.

Productos que subieron de precio en junio de 2026

Los servicios y alimentos que más presionaron la inflación al alza durante el sexto mes del año estuvieron encabezados por la vivienda propia y productos agrícolas. Estos son los productos que más subieron de precio:

Aguacate, con un incremento del 24.53%

Naranja, con un aumento del 9.55%

Papa y otros tubérculos, con una subida del 9.32%

Cebolla, con una laza del 6.87%

Productos para el cabello, con un aumento del 1.38%

Productos que bajaron de precio y dan un respiro al bolsillo

En contraste, la temporada y la estabilización de algunos mercados permitieron que ingredientes básicos de la cocina mexicana registraran caídas de hasta doble dígito, aliviando el costo de la canasta básica:

Chile poblano, con una reducción del 40.43%

Jitomate, con una disminución del 38.98%

Chile serrano, con una baja del 26.88%

Uva, con una reducción del 18.96%

Otros chiles frescos con una disminución del 13.99%

Limón, con una baja del 8.94%

Huevo, con una reducción del 7.21%

Con estos resultados, el Banco de México (Banxico) y los consumidores mantienen la atención en el comportamiento de los precios durante el arranque de la segunda mitad del año.