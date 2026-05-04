Inflación alimentaria se disparó en abril 2026

Al cierre de abril, el conjunto de los 33 productos mínimos indispensables para la dieta de las familias mexicanas reportó un incremento anual de 6.32 por ciento.

De acuerdo con el levantamiento de precios que mes a mes realiza Excélsior, el costo para adquirir la canasta básica, definida por el extinto Coneval y que hoy utiliza el Inegi, alcanzó los 2,360.40 pesos este 30 de abril.

Este monto no sólo representa una presión inmediata para el bolsillo de las familias, sino que eleva el incremento cuatrimestral de los alimentos indispensables a 3.42 por ciento.

Este monto no sólo representa un golpe inmediato al poder adquisitivo, sino que eleva el incremento acumulado en el primer cuatrimestre del año a un 3.42 por ciento.

Por producto

El reporte destaca variaciones anuales que han obligado a las familias a realizar ajustes en su dieta. El producto con mayor impacto fue la papa, cuyo precio por kilo se disparó a 59.00 pesos, lo que significó un aumento anual de 79.33 por ciento.

Le siguieron el jitomate, con un alza de 69.05%, el chile cuaresmeño (47.37%) y el limón (42.86%).

El repunte en el costo de alimentación no es un fenómeno aislado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación en la primera quincena de abril se ubicó en 4.53% anual, superando el 3.96% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Con esto, el indicador suma cuatro lecturas consecutivas por encima del rango de tolerancia del Banco de México (Banxico), que es del 3.0% +/- un punto porcentual.

Además de los alimentos, factores externos como las tensiones en Medio Oriente han comenzado a filtrar su impacto en el índice nacional.

La gasolina premium apareció recientemente entre los genéricos que más aportaron a la inflación, impulsada por el alza en los precios internacionales del crudo tras el conflicto en Irán.

Reingeniería del gasto

La presión inflacionaria está forzando una reingeniería de las finanzas personales. Según la más reciente encuesta de Research Land, la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX, el 52% de los mexicanos afirma que su realidad financiera en lo que va del año ha sido mucho más complicada de lo que anticipaba.

Para la mayoría, la gestión del dinero se ha convertido en una táctica de supervivencia.

El 45% de los consultados declaró que ha tenido que priorizar gastos básicos por encima de cualquier otro plan, mientras que un 25% realiza ajustes constantes para mantenerse "a flote".

“El alza en los precios no es un fenómeno abstracto; se traduce en decisiones cotidianas como recortar gastos en alimentos, salud, entretenimiento, no ahorrar y, mucho menos, comprar algún seguro”, apuntó Pablo Levy, director general de Research Land.

Enfatizó que el consumidor mexicano está actuando bajo una lógica de emergencia: “Lo que vemos es una reacción racional: cuando la inflación presiona el bolsillo, las prioridades cambian”.