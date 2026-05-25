Hospital Angeles, líder en la cirugía robótica

La edición de Women in da Vinci Surgery 2026, segunda que se lleva a cabo en México, se celebró en el Hospital Angeles Centro Sur con la presencia de 57 doctoras especialistas líderes en cirugía robótica en diferentes ramas de la medicina, que se reunieron para compartir sus experiencias en la aplicación de esta revolucionaria tecnología médica.

A casi tres años de su apertura, Hospital Angeles Centro Sur acumula ya más de 700 cirugías de este tipo, hechas mayormente en las especialidades de Oncología, Gineco oncología, Urología, Ginecología y cirugía general. Esta experiencia sumada a la infraestructura de primer nivel que el hospital ofrece, lo convierten en la sede perfecta para llevar a cabo Women in da Vinci, una iniciativa que nació en Estados Unidos en 2018.

El objetivo de este programa es crear una comunidad de cirujanas que utilizan la Robótica da Vinci para mentotía, networking, liderazgo y crecimiento profesional. Es la segunda vez que se lleva a cabo en México, la primera fue en 2025 en el Hospital Angeles Universidad. Women in Da Vinci, ha escogido a Hospital Angeles Health System como sede para ambos eventos, ya que es la red de salud privada con la teconología más avanzada y el programa de robótica más robusto en el país, con 18 robots en funcionamiento además de contar el único centro de capacitación certificado, en la región.

“El programa de Cirugía Robótica de Hospital Angeles Centro Sur inició sus actividades en septiembre 2023, entonces, el haber traído a 57 cirujanas robóticas es muy importante. Realmente están muy contentas, es un programa con lo que hace es integrar una serie de experiencias de la cirugía robótica que es una cirugía de alta especialidad”, señaló Raquel Ocampo Lujano, directora general del Hospital Angeles Centro Sur.

Tecnología de punta

La cirugía robótica, es procedimiento mínimamente invasivo que se lleva a cabo mediante la manipulación por parte del especialista de robots, de manera que los procedimientos son más precisos, con mayores tasas de éxito, un menor riesgo de sangrado o complicaciones y una recuperación más rápida para el paciente.

La ginecóloga y especialista en oncología, la doctora Margarita Luisa Santillán Manzano, indicó que la cirugía permite atender las principales problemáticas de las mujeres como miomas o cáncer cervicouterino.

“Realmente puedes acceder a cualquier cavidad, puedes trabajar con tus brazos, manipulando controles y sin necesidad de hacer las incisiones que se hacían anteriormente. Esto es en beneficio de la paciente, de la recuperación. Entonces, sí hay una, en la balanza de los resultados, realmente es superior en muchas cosas lo que es la cirugía”.

El avance tecnológico acompaña a médicas comprometidas con garantizar la más alta calidad de vida para sus pacientes.

El desarrollo tecnológico va acompañado de una capacitación permanente de las médicas, como menciona la uróloga Ana Gabriela Caballero García.

“Es que al final son tecnologías probadas que sí ofrecen mejores resultados y entonces, hay que salir de esa zona de confort, hay que ir a hacer cursos hay que actualizarse porque además va a seguir sucediendo. Que no se nos olvide que el punto principal es el paciente y entonces lo que yo quiero es ofrecerle lo mejor a mi paciente y la mejor calidad de mi paciente”.

Hospital Angeles Centro Sur cuenta con 22 quirófanos y servicios de cirugía robótica para más de 50 especialidades.