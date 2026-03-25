La guerra en Oriente Medio está generando una grave crisis energética, incluyendo la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial, por lo que, de no alcanzarse una pronta solución, las repercusiones en los mercados energéticos y las economías se agravarán cada vez más; así lo aseguró Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

El organismo considera que, de mantenerse esta situación por más tiempo, la afectación será mayor, por lo que es necesario que los gobiernos, empresas y hogares comiencen a adoptar nuevas medidas que les permitan mitigar el impacto económico que podría avecinarse, principalmente por “las perturbaciones en los mercados petroleros” y sus derivados.

“El conflicto ha provocado la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial, con el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, que normalmente transporta alrededor de 20% del consumo mundial de petróleo, reducido a mínimos. La pérdida de estos flujos ha tensado significativamente los mercados, elevando los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril e impulsando aumentos aún más pronunciados en productos refinados como el diésel, el combustible para aviones y el gas licuado de petróleo (GLP)”.

Ante esto, la IEA considera necesario reducir el consumo energético y utilizar otras alternativas con el objetivo de proteger a los consumidores de las consecuencias de esta crisis.

Guerra en Oriente Medio genera una grave crisis energética; estas serían las consecuencias Reuters

Reducir la demanda

“Estas acciones se centran principalmente en el transporte por carretera, que representa alrededor de 45% de la demanda mundial de petróleo, pero también abarcan la aviación, la cocina y la industria. Su adopción generalizada, siempre que sea posible, amplificaría su impacto global y ayudaría a mitigar el impacto”.

Si bien el mayor impacto se espera sobre todo en países de Oriente Medio, Europa e incluso Asia, el aumento generalizado de los energéticos se está registrando en todo el mundo, por lo que incluso Fitch Ratings ya estima un escenario negativo para los siguientes meses debido a un alza en la inflación a nivel mundial.

La IEA considera necesario adoptar medidas que van desde reducir la velocidad en autopistas, fomentar el trabajo en casa para evitar movimientos masivos de personas, aumentar el uso de transporte público y autos compartidos, hasta una mayor eficiencia en el movimiento de mercancías y la reducción de viajes en avión.

Propone usar el gas LP sólo para consumo doméstico y no para transporte.

Si bien los países miembros de la IEA acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia, restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz sigue siendo esencial para estabilizar los mercados energéticos mundiales.

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Por: Nayeli González

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