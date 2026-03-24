A casi un mes del inicio del conflicto bélico en Oriente Medio, no hay una perspectiva clara ni real de que los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán pronto puedan llegar a su fin.

En este contexto, Fitch Ratings asegura en un análisis que, de alargar aún más esta guerra y con ello el cierre del Estrecho de Ormuz, no sólo se estará afectando al mercado de los energéticos y sus derivados, con una continua alza de precios e interrupciones en el suministro, sino también a otros sectores como el turístico, agricultura, petroquímica e incluso, de manera indirecta, a la industria automotriz, entre otros.

“Un conflicto prolongado con Irán podría afectar a múltiples sectores corporativos en todo el mundo, principalmente a través del aumento de los precios de los hidrocarburos, la interrupción de la cadena de suministro e, indirectamente, a través de una demanda más débil debido a la caída de la confianza del consumidor y las tasas de interés más altas”.

Una guerra más prolongada afectará turismo y agricultura: Fitch Ratings Canva

Actualmente, el petróleo y el gas natural han sido los sectores con una afectación inmediata debido al limitado tránsito en el estrecho. En un escenario adverso, Fitch proyecta que “el precio del petróleo aumentará a un promedio de 128 dólares por barril en el segundo trimestre de este año y a 100 dólares por barril (en promedio) en 2026”, lo que al mismo tiempo va a provocar que las condiciones financieras se endurezcan.

Sin embargo, esto podría significar un beneficio para los productores de petróleo en todas las regiones por un periodo prolongado de precios más altos; aunque el sector de refinación, principalmente en la región Asia-Pacífico, se verá presionado debido a su alta dependencia del crudo de Oriente Medio.

Esto provocará mayores interrupciones en la cadena de suministro y una caída de la demanda, lo que derivará en el traslado de mayores costos a los clientes finales.

En el caso de la petroquímica, se espera que se mantenga bajo presión debido a los altos precios de las materias primas y por las interrupciones en la cadena de suministro, una situación que ha llevado al sector a una etapa de recesión y presenta un exceso de oferta. “Es probable que el conflicto retrase su recuperación”.

Una guerra más prolongada afectará turismo y agricultura: Fitch Ratings Reuters

¿Cuál es el impacto de la guerra en la economía?

Uno de los sectores que también se verá afectado es el de turismo, pues el aumento de los precios del combustible afectaría la rentabilidad de la mayoría de las compañías aéreas, a lo cual se suma la interrupción del servicio en países como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Este factor también podría afectar a las compañías de cruceros europeas debido a que no tienen garantizado el suministro de combustibles.

“Es probable que la interrupción de los flujos turísticos hacia Oriente Medio se redirija a otros destinos en Europa. El aumento del coste de la vida, con la inflación en alza, afectaría a los alojamientos de gama media, económica y de bajo costo”.

Para la agricultura, las interrupciones en la cadena de suministro podrían encarecer y prolongar la logística de suministro de fertilizantes, mientras que el sector automovilístico mundial experimentaría efectos indirectos, como interrupciones en la cadena de suministro y menor demanda.

Una guerra más prolongada afectará turismo y agricultura: Fitch Ratings Reuters

Por: Nayeli González