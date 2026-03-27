En Estados Unidos, la gasolina ha subido en promedio 33% desde el inicio del conflicto y los fertilizantes cerca de 40%, golpeando ya al campo. Pero el costo no es solo para los estadunidenses, porque esta no es sólo una guerra militar, es una guerra sobre la economía global.

Los fertilizantes dependen del gas natural -que explica hasta 80% del costo de producir urea- y, además, cerca de un tercio de su comercio mundial pasa por el estrecho de Ormuz. Cuando ese flujo se interrumpe, el impacto es inmediato, y particularmente fuerte en países altamente dependientes del Golfo para la compra de fertilizantes, como Egipto e India.

El problema es que las alternativas son limitadas. Arabia Saudita, Qatar, Bahréin y EAU concentran más de un tercio de la urea que se comercia a nivel global y más de una cuarta parte del amoníaco, mientras que Irán por sí solo representa cerca de 10% de la urea mundial. La alternativa natural sería China, pero Pekín restringió sus exportaciones el año pasado para proteger a sus agricultores y, además, enfrenta limitaciones de producción porque parte de los insumos que necesita -como el azufre- provienen también del Golfo.

Guerra dispara precios de los fertilizantes; afectará producción alimentaria Especial

México no está aislado de este choque. Nuestro país utiliza alrededor de 6 millones de toneladas de fertilizantes químicos al año, cerca del 75% es importado. Además, 65% son nitrogenados, los más sensibles al precio del gas.

El fertilizante representa entre 30 y 40% de los costos de producción agrícola. Cuando su precio se dispara, los productores aplican menos y las cosechas son menores. Desde luego que menos fertilizantes químicos podría significar menos contaminación, pero hoy no hay sustitutos suficientes ni una estrategia lista para compensar una caída en su uso. En el corto plazo, menos fertilizante significa menor oferta de alimentos y, por tanto, mayores precios.