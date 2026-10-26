Gema toma el control de Kubo Financiero tras recibir autorización de la CNBV

A partir del 19 de octubre de 2026, Grupo Empresarial Maestro (Gema) asumió el control de Kubo Financiero, luego de obtener la autorización correspondiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La operación combina la experiencia de Crédito Maestro en el financiamiento vía nómina con el modelo digital desarrollado por Kubo. Crédito Maestro cuenta con 24 años de trayectoria en la industria y ha contribuido a atender las necesidades financieras de millones de trabajadores mexicanos.

Por su parte, Kubo ha construido durante 14 años una oferta de servicios financieros sin sucursales físicas. A través de su plataforma digital ha llegado a casi medio millón de personas con productos de crédito, ahorro e inversión.

Bajo el control de Gema, Kubo continuará con el desarrollo de nuevos productos y sus esfuerzos de educación financiera, además de sumar el crédito de nómina de Crédito Maestro a su portafolio. La integración busca extender el acceso a herramientas para administrar recursos, fortalecer el patrimonio y alcanzar objetivos financieros de manera ágil y sencilla.

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Así mismo, Gema y Kubo agradecieron a la CNBV y a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) el acompañamiento institucional durante el proceso de autorización, así como su labor en favor de la transparencia, la solidez del sistema financiero y la competencia económica en México.

El empresario Oliver Fernández Mena asumirá el cargo de presidente del Consejo de Administración de Kubo, ratificando su compromiso con México y nombrando a Gerardo Piña como director general, ejecutivo con más de tres décadas de experiencia en el sector financiero y trayectoria en instituciones como Banamex, Mastercard, Nacional Monte de Piedad y Spin (FEMSA) entre otras.

Queremos que cada vez más familias cuenten con productos y servicios financieros accesibles, soportados con tecnología de vanguardia y el respaldo de una institución sólida y confiable para que logren sus metas, señaló Gerardo Piña, director general de Kubo.

Esta operación ratifica el compromiso de largo plazo de Gema con México: sumando capital, experiencia y tecnología para acercar más oportunidades financieras a las familias mexicanas, contribuyendo al fortalecimiento del sistema financiero nacional.