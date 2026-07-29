La educación financiera y la construcción de modelos de negocio rentables serán fundamentales para la siguiente etapa del ecosistema fintech en México, afirmó Gerardo Piña, próximo director general de Kubo Financiero, durante su participación en Open Finance 2050.

Durante el panel “El nuevo ciclo fintech: Capital Inteligente, Modelos rentables y escalabilidad real”, Piña sostuvo que las empresas del sector deben dejar atrás las estrategias enfocadas únicamente en el crecimiento y concentrarse en generar resultados que aseguren su permanencia en el mercado.

“Las cifras de vanidad son las que están matando a las empresas”, afirmó el directivo, al cuestionar los modelos que privilegian indicadores como el número de usuarios o el ritmo de expansión sobre la rentabilidad. A su consideración, la primera misión de una compañía es generar resultados y crear valor para sus accionistas.

Piña señaló que esa visión también debe reflejarse en la forma en que se otorga crédito. Explicó que las instituciones financieras tienen la responsabilidad de evaluar tanto la voluntad de pago como la capacidad de pago de los usuarios, un aspecto que continúa siendo complejo en México por la informalidad y la dificultad para comprobar ingresos.

Además, advirtió que colocar financiamiento sin una evaluación adecuada termina por afectar al sistema financiero, al generar usuarios que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones. Por ello, consideró que las instituciones deben privilegiar procesos responsables antes que el crecimiento acelerado de sus carteras.

Apuestan por la educación financiera para fortalecer el crédito Kubo Financiero

Como parte de ese proceso, destacó la importancia de fortalecer la educación financiera. “Tenemos que trabajar mucho en educación financiera”, expresó, al señalar que una mayor comprensión de los productos financieros por parte de los usuarios también contribuye a un sistema más sólido y sostenible.

En entrevista, explicó que uno de los principales desafíos se encuentra en el marco regulatorio, ya que las entidades con mayor disposición para impulsar la inclusión enfrentan más restricciones que otros participantes del sistema financiero.

“Hay que calibrar la regulación. Se está trabajando actualmente, la Comisión Nacional Bancaria está trabajando en ello”, afirmó, al señalar que existen grupos que impulsan ajustes para ampliar el acceso a los servicios financieros sin comprometer la estabilidad del sistema.

Respecto a Kubo Financiero, precisó que la prioridad para la segunda mitad del año será concluir el proceso de autorización para la toma de control por parte de Financiera Maestra. Posteriormente, la firma trabajará en la renovación de su modelo de negocio con un enfoque en rentabilidad y sostenibilidad.

“Nosotros estamos pensando tal cual dedicarnos a la rentabilidad, hacer un modelo sustentable, sostenible, rentable, que le dé valor al accionista y que le dé valor al mercado”, señaló.

Una vez concluida la operación, Kubo Financiero concentrará su estrategia principalmente en el crédito de nómina, segmento en el que Financiera Maestra cuenta con especialización.