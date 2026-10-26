Inicia peso semana con pérdidas ante el dólar estadounidense

El peso mexicano frente al dólar registró pérdidas al inicio de la semana, presionado por el avance de la divisa estadounidense y la cautela de los inversionistas ante las próximas decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales.

La moneda nacional se negociaba en 18.6811 pesos por dólar, con una depreciación de 0.17%, en una sesión en la que otras divisas latinoamericanas también mostraban debilidad. Entre los factores que influyeron en el comportamiento cambiario destacó la caída del real brasileño, en medio de la reacción de los mercados al resultado electoral de Brasil.

El panorama internacional mantiene la atención de los inversionistas sobre las tasas de interés, los flujos de capital y el atractivo de los activos financieros de México.

Dólar presiona al peso ante decisión de la Fed

Los mercados esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantenga sin cambios las tasas de interés durante su reunión de esta semana. Sin embargo, los inversionistas consideran probable un incremento en diciembre, de acuerdo con las expectativas descritas en el reporte de mercado.

También se anticipa cautela por parte del Banco de Japón y del Banco Central Europeo, en un contexto en el que las decisiones monetarias de las principales economías pueden modificar las condiciones financieras internacionales.

Para México, el comportamiento de las tasas estadounidenses es especialmente relevante debido a su influencia sobre los flujos de inversión y el tipo de cambio. Si los rendimientos en otras economías aumentan, los instrumentos mexicanos podrían perder parte de su atractivo relativo.

Este escenario también podría reducir el interés por las operaciones conocidas como carry trade, una estrategia mediante la cual los inversionistas buscan aprovechar las diferencias entre las tasas de interés de distintos países.

La evolución del peso frente al dólar dependerá, entre otros factores, de las decisiones de la Fed, las expectativas de inflación y la percepción de riesgo en los mercados emergentes.

La Bolsa Mexicana de Valores también inició la semana con pérdidas. Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Bolsa Mexicana de Valores retrocede 0.76%

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también inició la semana con pérdidas, a diferencia de los avances registrados en Wall Street.

El índice S&P/BMV IPC, principal referencia del mercado accionario mexicano, cayó 0.76% hasta los 69,345.94 puntos poco después de la apertura, mientras los inversionistas evaluaban los resultados financieros de las empresas correspondientes al tercer trimestre.

La temporada de reportes corporativos se encontraba cerca de su conclusión, por lo que los resultados de las compañías y sus perspectivas de negocio continuaban influyendo en las decisiones de compra y venta de acciones.

El retroceso del índice reflejó una jornada de cautela en el mercado local, en la que algunas emisoras registraron pérdidas superiores a la variación del indicador general.

Coca-Cola FEMSA y FEMSA lideran las pérdidas en BMV

Entre las empresas con mayores retrocesos destacó Coca-Cola FEMSA, cuyos títulos cayeron 4.72%, hasta los 209.86 pesos, después de la publicación de sus resultados trimestrales.

Las acciones de FEMSA, empresa matriz de la embotelladora, también registraron una caída de 4.33%, hasta los 229.82 pesos.

El comportamiento de ambas emisoras contribuyó al tono negativo de la sesión y puso el foco en la reacción de los inversionistas ante los resultados corporativos.

Los reportes trimestrales son relevantes para el mercado porque ofrecen información sobre el desempeño de las ventas, los costos, los márgenes de rentabilidad y las perspectivas de crecimiento de las compañías. La respuesta bursátil, sin embargo, también depende de cómo se comparan esas cifras con las expectativas previas de los analistas.