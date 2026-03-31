Gasolina en Estados Unidos supera 4 dólares por galón; su nivel más alto

El precio de la gasolina en Estados Unidos volvió a superar un umbral clave este martes, al rebasar los 4 dólares por galón a nivel nacional, en un contexto marcado por la escalada geopolítica en Medio Oriente que impacta directamente los mercados energéticos globales.

De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el promedio se ubicó en 4.018 dólares por galón en las primeras horas del día, su nivel más alto desde 2022.

Escalada en Medio Oriente impulsa el alza

El encarecimiento está vinculado principalmente a la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz.

Por esta vía transita cerca del 20% del petróleo y gas mundial, lo que lo convierte en un punto crítico del sistema energético global. En los últimos días, Irán ha establecido un bloqueo de facto en la zona, restringiendo el tránsito de buques petroleros.

Aunque no se trata de un cierre formal, las condiciones de seguridad han reducido significativamente el flujo comercial, elevando las primas de riesgo y encareciendo los costos de transporte y aseguramiento.

Incremento acelerado en pocas semanas

El repunte ha sido particularmente rápido. A finales de febrero, el combustible se mantenía por debajo de los 3 dólares por galón, mientras que ahora supera los 4 dólares, lo que implica un incremento superior al 30% en cuestión de semanas.

Este tipo de aumento abrupto genera mayor preocupación que un encarecimiento gradual, ya que reduce la capacidad de adaptación de consumidores y empresas.

Impacto económico y presión inflacionaria

El alza en la gasolina tiene efectos directos en toda la economía. Al ser un insumo clave para el transporte de mercancías y la movilidad laboral, su encarecimiento tiende a trasladarse a los precios finales de bienes y servicios.

Esto reaviva presiones inflacionarias en un momento en que la economía estadounidense aún busca consolidar la estabilidad de precios. Para los hogares, el impacto es inmediato, ya que reduce el ingreso disponible, especialmente en regiones donde el uso del automóvil es indispensable.

Implicaciones políticas y escenario internacional

El repunte representa un desafío relevante para el presidente Donald Trump, debido a que el precio de la gasolina es uno de los indicadores más visibles para la ciudadanía y suele influir en la percepción sobre el manejo económico del gobierno.

El mandatario ha señalado que existe margen para una salida negociada con Irán, aunque también ha advertido que, en ausencia de acuerdos, su administración podría intensificar acciones contra infraestructura petrolera iraní.

Este escenario incrementa la volatilidad en los mercados energéticos. La incertidumbre sobre la duración del conflicto y la posibilidad de una escalada mayor mantiene en tensión a los operadores, que ajustan precios anticipando posibles restricciones adicionales en la oferta.

Efectos para México y el mercado global

Para México, el fenómeno también tiene implicaciones relevantes. Aunque existen mecanismos de estímulo fiscal para amortiguar las variaciones, un encarecimiento sostenido del crudo y los combustibles en Estados Unidos suele trasladarse al mercado interno.

La integración energética y comercial entre ambos países implica que estos movimientos impactan la logística, el comercio transfronterizo y los costos de transporte en territorio mexicano.

El precio de la gasolina se mantiene como un indicador clave de la estabilidad económica global, reflejando tanto las tensiones geopolíticas como la fragilidad de las cadenas de suministro.

Contexto institucional del mercado energético en EE. UU.

El precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos es monitoreado por la American Automobile Association (AAA) y por la Energy Information Administration (EIA) del Department of Energy. Al 31 de marzo de 2026, la AAA reportó un promedio de 4,018 USD por galón, superando el umbral de 4 dólares por primera vez desde agosto de 2022, conforme a series históricas de la EIA.

Referente histórico de precios recientes

De acuerdo con la EIA, el último pico comparable ocurrió en junio de 2022, cuando el precio promedio nacional alcanzó aproximadamente 5,01 USD por galón, en un contexto de recuperación postpandemia y disrupciones derivadas de la invasión rusa a Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Infraestructura crítica: estrecho de Ormuz

El U.S. Energy Information Administration documenta que el estrecho de Ormuz canaliza alrededor de 20 % del consumo mundial de petróleo líquido (estimación 2024-2025), constituyéndose como uno de los principales “chokepoints” energéticos globales. Cualquier interrupción en esta ruta impacta directamente los precios internacionales del crudo tipo Brent y WTI.

Formación de precios y transmisión al consumidor

El precio minorista de la gasolina en EE. UU. depende en más de 50 % del costo del crudo (EIA, estructura de precios 2025), seguido por refinación, distribución e impuestos. Variaciones abruptas en el mercado internacional se trasladan al consumidor con rezagos de entre 2 y 4 semanas, según modelos de transmisión de la EIA.

Inflación y componente energético

El Bureau of Labor Statistics (BLS) incluye la gasolina dentro del índice de precios al consumidor (CPI-U), donde la energía representa aproximadamente 7 % del peso total (estructura 2025). Incrementos sostenidos en combustibles tienen efectos directos en inflación general y en inflación subyacente vía costos logísticos.

Política energética y reservas estratégicas

Estados Unidos mantiene la Strategic Petroleum Reserve (SPR) bajo la autoridad del Department of Energy, con una capacidad cercana a 714 millones de barriles (capacidad nominal histórica). En 2022, se liberaron más de 180 millones de barriles para estabilizar precios, estableciendo un precedente de intervención federal en choques de oferta.

Marco geopolítico y sanciones energéticas

Las tensiones con Irán se enmarcan en el régimen de sanciones administrado por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del U.S. Department of the Treasury, vigente en múltiples rondas desde 2018. Las restricciones afectan exportaciones petroleras iraníes y tienen efectos indirectos en la oferta global y primas de riesgo del mercado.

Estado actual del mercado y señales oficiales

Al cierre de marzo de 2026, los indicadores de la AAA y la EIA reflejan una tendencia alcista semanal en precios minoristas, mientras los futuros del crudo muestran volatilidad asociada a riesgos geopolíticos. No existe confirmación oficial verificable, al mismo corte temporal, sobre una reapertura plena del tránsito energético en el estrecho de Ormuz ni sobre medidas adicionales inmediatas de liberación de reservas estratégicas.

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