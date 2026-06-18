El desarrollo turístico e inmobiliario Nauka, impulsado por Grupo Prodi y Thor Urbana en la Riviera Nayarit, recibió el Premio ADI 2026 al Mejor Proyecto Inmobiliario del Año, reconocimiento otorgado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

La distinción fue entregada el 27 de mayo durante la Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show 2026, realizada en el Hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México.

De acuerdo con la ADI, el proyecto fue seleccionado por su integración conceptual, propuesta arquitectónica, planeación de negocio e impacto en la Riviera Nayarit. El jurado también destacó su diseño y la capacidad de integrarse al entorno.

Nauka contempla un modelo de uso mixto que combina componentes residenciales, hoteleros, recreativos y de entretenimiento dentro de un mismo desarrollo.

Entre los activos que ya operan se encuentra el campo de golf profesional de 18 hoyos diseñado por Tom Fazio, así como el hotel Siari, de la marca Ritz-Carlton Reserve, que cuenta con 90 habitaciones y 34 residencias asociadas al complejo. El desarrollo incorpora además club de playa, albercas, gimnasio y spa.

“Recibir este premio frente a los líderes más importantes del sector es motivo de enorme orgullo para todos los que formamos parte de este camino”, señalaron los desarrolladores tras recibir el reconocimiento.

Gana Nauka Premio ADI 2026, mejor desarrollo inmobiliario Especial

La ADI considera dentro de sus criterios de evaluación aspectos relacionados con innovación, sustentabilidad, generación de empleo y contribución al desarrollo económico.

La participación de Grupo Prodi en Nauka forma parte de una estrategia de inversión de largo plazo en Nayarit. La compañía mantiene proyectos en la entidad vinculados a infraestructura aeroportuaria y de conectividad, con inversiones superiores a los 20 mil millones de pesos.

Entre ellos se encuentra la construcción de una nueva terminal aeroportuaria y obras carreteras destinadas a fortalecer la conexión entre el aeropuerto y la zona costera del estado.

La Riviera Nayarit ha registrado en los últimos años un crecimiento sostenido en inversión turística, infraestructura y desarrollo inmobiliario, impulsado por una mayor conectividad y la llegada de proyectos orientados al turismo de alta gama.

En este contexto, especialistas del sector consideran que la región podría consolidarse como uno de los principales polos turísticos del Pacífico mexicano y competir por nuevas inversiones con destinos como Los Cabos y la Riviera Maya durante la próxima década.