El margen de maniobra para seguir abaratando el crédito en México prácticamente se agotó. Así lo deja ver las Minutas Banco de México (Banxico), publicada este 19 de noviembre, que detalla las deliberaciones de la sesión del pasado 4 de noviembre.

En el documento se lee que la Junta de Gobierno recortó en 25 puntos base la tasa de interés de referencia para ubicarla en 6.25%, pero advirtió que la mantendrá congelada en ese nivel durante un tiempo prolongado.

El documento expone un profundo contraste de visiones al interior del banco central respecto a la conveniencia de desvincularse de la política monetaria internacional.

Mientras que la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo avalaron el ajuste fino bajo la premisa de que la debilidad interna contiene los precios, los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath votaron por conservar la tasa en 6.50% ante el deterioro del entorno externo.

Diferencial de tasas en mínimo histórico y presión sobre el peso

Uno de los puntos más sensibles de la discusión giró en torno a la posición monetaria relativa de México frente a Estados Unidos.

Durante el periodo previo a la reunión, el diferencial de tasas entre Banxico y la Reserva Federal —que mantuvo su rango en 3.75% a 4.00%— alcanzó un piso histórico de 262.5 puntos base desde 2008, muy por debajo de su mediana histórica de 425 puntos base.

A la par, ocho bancos centrales de economías avanzadas y emergentes, entre ellos Canadá, Australia, Noruega y Suecia, optaron por elevar sus tasas de interés ante el encarecimiento energético derivado del conflicto en Medio Oriente.

En ese contexto, el peso mexicano acumuló una depreciación de 5.58% entre reuniones, fluctuando en un rango de 17.49 a 18.93 pesos por dólar.

¿El fin de los recortes? Minutas de Banxico revelan por qué la tasa bajó a 6.25% Cuartoscuro

En su opinión disidente, Jonathan Heath advirtió que comprimir el diferencial frente a Estados Unidos más allá de sus mínimos históricos, sumado a la reversión de la apreciación cambiaria y al repunte de los precios volátiles, amenaza con deshacer las posiciones de acarreo (carry trade) y presionar al alza las tasas de largo plazo.

Por su parte, Galia Borja Gómez alertó que relajar la postura cuando la tasa real lleva un año en terreno neutral expone al peso a ser utilizado como moneda de cobertura ante choques globales, tal como ocurrió en 2015.

Holgura económica frente a inflación persistente

Pese a estas alertas, el bloque mayoritario sostuvo que el ajuste de 25 puntos base no inaugura una racha de recortes, sino que calibra el grado de restricción acumulado.

Los integrantes que votaron a favor enfatizaron que la economía mexicana opera con condiciones de holgura y una brecha del producto negativa que impiden presiones de demanda.

Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 0.90% trimestral desestacionalizado en el tercer trimestre —moderándose desde el 1.42% previo—, Banxico observó que el dinamismo se concentró en servicios, construcción y exportaciones manufactureras vinculadas a centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos, mientras el consumo privado mostró estancamiento y el mercado laboral exhibió atonía con mayor informalidad.

Con una inflación general que repuntó de 3.42% a 3.62% entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre —impulsada por frutas, verduras y gas L.P.— y una inflación subyacente de 3.78% frenada por la rigidez en los servicios (4.26%), la Junta concluyó que una pausa extendida en 6.25% será indispensable para lograr la convergencia a la meta del 3% hacia finales de 2027.