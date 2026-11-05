Banxico recorta la tasa de interés a 6.25% en votación dividida; prevén que se mantenga

En una sesión marcada por el debate interno, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) determinó recortar en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, situándola en un nivel de 6.25% con efectos a partir del 6 de noviembre de 2026.

La resolución, aprobada por una mayoría de tres votos contra dos, reactivó los ajustes a la baja en el costo del crédito, pese a que la autoridad monetaria revisó al alza sus expectativas de inflación para el cierre de año.

¿Cómo estuvo la votación para recortar la tasa de interés?

La determinación de flexibilizar la postura monetaria contó con el respaldo de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y de los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo.

En contraste, los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath emitieron un voto disidente, inclinándose por mantener sin cambios la tasa de interés en el nivel previo de 6.50%.

El bloque mayoritario argumentó que el proceso desinflacionario general ha seguido su curso y que el grado de restricción monetaria implementado continúa operando con eficacia sobre la economía.

De igual modo, las autoridades valoraron que las condiciones de holgura prevalecientes en la actividad productiva disipan la presencia de presiones de demanda interna, lo cual limita de manera relevante el traspaso de la depreciación del peso hacia los precios al consumidor.

Banxico recorta la tasa de interés a 6.25% en votación dividida; prevén mantener la tasa Canva

¿Cómo ven la inflación?

La decisión se produjo tras observar presiones recientes en componentes volátiles. Entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre de 2026, la inflación general anual avanzó de 3.42% a 3.62%, como consecuencia directa del encarecimiento en energéticos y productos del índice no subyacente.

En contraparte, la inflación subyacente —indicador que mide la trayectoria estructural de los precios— descendió marginalmente de 3.79% a 3.78% en dicho lapso.

Ante este escenario, Banxico modificó al alza sus pronósticos para el cuarto trimestre de 2026: la previsión de inflación general promedio trimestral pasó de 3.5% a 3.7%, mientras que la subyacente subió ligeramente de 3.6% a 3.7%.

A pesar de esta corrección de corto plazo, el instituto central ratificó que mantiene intacta su expectativa de que la inflación general converja a la meta del 3.0% hacia el cuarto trimestre de 2027.

Tasa en 6.25% por tiempo prolongado

Hacia adelante, la Junta de Gobierno emitió una guía prospectiva de cautela, señalando que prevé mantener la tasa en el nivel alcanzado de 6.25% por un tiempo prolongado.

De acuerdo con Banxico, esta postura restrictiva prolongada garantizará la convergencia ordenada de los precios hacia la meta oficial de 3.0% y dotará a la economía de estabilidad para amortiguar los choques macroeconómicos del entorno externo.

¿Cómo ve el panorama mundial Banxico?

En el panorama global, Banxico tomó en consideración que la actividad económica mundial moderó ligeramente su ritmo de expansión durante el tercer trimestre y destacó que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios el rango de su tasa de fondos federales en su reunión de octubre.

El banco central mexicano enfatizó que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación mantiene un claro sesgo al alza. Entre los principales focos de incertidumbre resaltan la persistencia en el rubro subyacente, episodios de mayor depreciación cambiaria, afectaciones climáticas, presiones de costos, la prolongación del conflicto en Medio Oriente y eventuales disrupciones comerciales derivadas de la administración estadounidense.