PRUEBA. Mejoran expectativas de crecimiento

El sector privado ha recalculado el rumbo que tomará la economía este año. De acuerdo con la más reciente Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado levantada por el Banco de México (Banxico), el pronóstico de crecimiento en 2026 se situó en 1.40 por ciento.

La cifra representa un ligero ajuste al alza respecto al 1.30% proyectado en agosto pero sigue lejos de los objetivos del Gobierno Federal ubicados en un rango de 1.8 a 2.8 por ciento.

Los resultados de la encuesta indican que la gobernanza es lo que más obstaculizará el crecimiento de la actividad económica en México durante los próximos seis meses, según 47% de los participantes, en tanto que 25% lo atribuye a las condiciones económicas internas y 21% a las condiciones externas.

A nivel particular, los factores que más dificultarán el crecimiento económico de México serán los problemas de inseguridad pública, mencionados por 19% de los analistas, en tanto que 13% considera que serán factores coyunturales como la política sobre comercio exterior.

Inflación cederá un poco más

En cuanto a la inflación, la encuesta estima que se ubicará en 3.87%, pronóstico por debajo de la perspectiva del mes anterior cuando se ubicó en 3.90 por ciento.

En tanto que las proyecciones para la tasa de referencia indican que ésta cerrará el año en 6.50%, misma previsión que en la encuesta previa.

A finales del mes pasado, en una decisión unánime, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) determinó mantener la tasa de interés interbancaria a un día en 6.50 por ciento.

Con este movimiento, el instituto emisor marcó distancia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y evitó una reacción automática ante su ajuste restrictivo.

A través de su anuncio de política monetaria, el banco central mexicano aclaró que la coyuntura del país difiere de la estadunidense, motivo por el cual la tasa permanece sin cambios a pesar del endurecimiento monetario de la Fed en su reunión de septiembre.

La más reciente Encuesta Citi de Expectativas indica que el pronóstico mediano para la tasa de interés al cierre de 2026 se mantiene sin cambios en 6.50%, nivel compartido por todos los participantes de la encuesta.