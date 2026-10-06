En agosto de 2026, las ventas de mercancías desde México a Estados Unidos establecieron un monto récord de 60.6 mil millones de dólares, lo que representó un aumento de 34.2% a tasa anual, con una participación histórica de 18.0% en las importaciones totales de la Unión Americana.

Por su parte, las compras de mercancías estadunidenses de México ascendieron a 33.7 mil millones de dólares, un alza de 15.3% anual, equivalentes a 16.4% de las importaciones totales, de acuerdo con los datos del Censo Económico de Estados Unidos.

En un análisis de Banco Base, se destacó que las exportaciones de México aumentaron por cuarto mes consecutivo y con la mayor cantidad registrada para un mes.

“En agosto, las compras desde México representaron el 18.04% de las compras totales de Estados Unidos, es decir, cerca de 1 de cada 5 dólares que Estados Unidos importó en agosto, eran mexicanas”.

De enero a agosto, México se ubicó como el primer lugar entre los países que más le exportan Estados Unidos, con más de 419 mil 344 millones de dólares en el acumulado, el máximo registro para un mismo periodo, representando el 17.36% de las compras totales de Estados Unidos.

En segundo lugar, se ubica Canadá con 11.16%, China en tercero con 7.60% y Taiwán en cuarto con 7.74% de las compras totales.

Como resultado de lo anterior, México es el segundo país con el que Estados Unidos registró el mayor déficit comercial en el acumulado en el año, al representar 20.09% del desequilibrio total.

Vietnam ocupó el primer lugar, con 21.13% y Taiwán se mantuvo en el tercer lugar con 19.04 por ciento.

Exportaciones mexicanas a EU marcan otro récord, reporte agosto Excélsior

“De continuar con las altas cifras de comercio, México podría convertirse en el año como el país con el que Estados Unidos tiene un mayor déficit, lo que podría generar descontento a la administración de Donald Trump”, advirtió Banco Base.

Para analistas del grupo financiero Monex, será relevante la cuarta ronda bilateral entre México y EU, pospuesta de septiembre a octubre, en la que continuarán las discusiones sobre el sector automotriz, acero y aluminio, así como el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro.

“Previo a esta ronda, las conversaciones se han mantenido activas, destacando la reunión del 1 de octubre entre Marcelo Ebrard y Jamieson Greer, en la que ambas partes reportaron avances en las negociaciones”.

Arancel efectivo

En su análisis, Banco Base destaca que Estados Unidos cobró un arancel efectivo promedio de 6.76%, es decir, por cada dólar de importaciones recibió, en promedio, 6.76 centavos por concepto de aranceles.

Este porcentaje aumentó respecto al 6.36% observado en julio, el cual había sido su nivel más bajo desde que comenzaron a entrar en vigor los nuevos aranceles en marzo del 2025.

China registró el arancel efectivo promedio más alto, con 22.04%, por su parte, México tuvo un arancel efectivo promedio de 3.19%, aumentando desde el 2.90% registrado en julio. Por su parte, destacó también Canadá que su arancel cobrado subió de 2.82% a 3.16% en agosto.