T-MEC: EU nuevamente solicita consultas para revisión del acuerdo en 2027

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) anunció un proceso de consulta pública, antes de la revisión conjunta del Acuerdo entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de México y Canadá (T-MEC) en 2027.

Según lo indicado por el Congreso, la USTR está buscando comentarios públicos sobre el funcionamiento del Tratado. Además, la USTR convocará una audiencia pública.

Esta es la segunda ocasión que la USTR convoca a consultas públicas, la primera vez fue antes de iniciar el actual proceso de revisión; además, se traduce en que no habrá firma para la extensión del tratado este año, como se preveía por parte de diversos especialistas.

Cabe recordar que en julio se cumplieron seis años de la entrada en vigor del T-MEC; de acuerdo con la cláusula sunset, al llegar a esta fecha, el acuerdo debería ser revisado por las tres partes y ratificar su vigencia hasta 2036.

En julio, Estados Unidos anunció no confirmar la extensión del T-MEC, sino poner en marcha el mecanismo de revisión anual del tratado bajo el Artículo 34.7.2, abriendo ventanas de revisión sucesivas en 2027, 2028 y 2029, en las cuales cualquiera de las partes puede acordar la extensión en cualquier momento

Comentarios sobre funcionamiento

Con el nuevo calendario establecido por Estados Unidos, las consultas públicas cerrarán hasta el 12 de enero de 2027.

Las personas interesadas deben presentar comentarios por escrito a través del expediente titulado «Solicitud de comentarios sobre el funcionamiento del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.

Se invita a comunicar cualquier aspecto del funcionamiento o la implementación del T-MEC, cuestiones relacionadas con el cumplimiento del acuerdo; recomendaciones sobre acciones específicas que la USTR debería proponer antes de la revisión conjunta.

Así como factores que afectan al clima de inversión en América del Norte y en los territorios de cada parte, además de la eficacia del T-MEC para fomentar inversiones que refuercen la competitividad, la productividad y el liderazgo tecnológico de los Estados Unidos.

También se deben presentar estrategias para fortalecer la seguridad económica y la competitividad de América del Norte, así como la cooperación en cuestiones relacionadas con políticas y prácticas ajenas a las condiciones de mercado de otros países.