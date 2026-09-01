¡Es tiempo de Hidalgo!: Inicia primer foro de alto nivel de Multiva para impulsar proyectos y competitividad regional

Banco Multiva arrancó ayer en Pachuca, Hidalgo, el primero de varios foros de alto nivel con los que busca mostrar cómo la colaboración entre gobierno, empresas y banca puede acelerar proyectos estratégicos, impulsar la competitividad regional y generar crecimiento con bienestar.

“Si había un lugar donde esta conversación debía iniciar, era precisamente en Hidalgo”, dijo Tamara Caballero Velasco, directora general de Banco Multiva, durante el evento denominado ¡Es tiempo de Hidalgo!.

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, durante sus palabras en la inauguracion de Es tiempo de Hidalgo Pável Jurado

Ante funcionarios estatales, empresarios y expertos financieros, explicó que “México vive hoy un momento particularmente relevante con la relocalización de inversiones, la modernización de infraestructura y la integración de nuevas cadenas productivas que están generando oportunidades inéditas para las regiones que cuentan con visión, conectividad y capacidad de ejecución. Hidalgo reúne, precisamente, esas condiciones”.

En el evento, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones TuzoForum, asistentes con experiencia en el desarrollo y financiamiento de proyectos de inversión dialogaron sobre las iniciativas que impulsan el desarrollo del estado, así como sobre las oportunidades en sectores clave como infraestructura, energía, agua, movilidad y logística.

Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva durante sus palabras en la inauguracion de Es tiempo de Hidalgo Pável Jurado

México vive hoy un momento particularmente relevante con la relocalización de inversiones, la modernización de infraestructura y la integración de nuevas cadenas productivas que están generando oportunidades inéditas para las regiones que cuentan con visión, conectividad y capacidad de ejecución. Hidalgo reúne, precisamente, esas condiciones”. Tamara Caballero, Directora general de Banco Multiva

De acuerdo con cifras oficiales presentadas recientemente, Hidalgo registró un crecimiento económico anual de 8.2 por ciento durante el primer trimestre de 2026 y un aumento de 21 por ciento en la actividad industrial. Además, el empleo formal creció 15.5 por ciento entre septiembre de 2022 y julio de 2026.

A ello se suma el portafolio de proyectos de inversión anunciado durante la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, quien, en entrevista con Francisco Zea, recordó que la entidad acumula inversiones comprometidas por alrededor de 147 mil millones de pesos, con una expectativa de generación de más de 191 mil empleos.

En total, los anuncios realizados durante la actual administración suman 130 proyectos productivos con inversión privada.

Entre los proyectos destaca el desarrollo del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) Reserva Zapotlán, con una inversión de 10 mil 106 millones de pesos a cargo de DEWA-Frontier. El proyecto busca impulsar el desarrollo industrial, logístico y de servicios en la zona cercana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Precisamente, el polo del Bienestar, autorizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, está cercanísimo a Zapotlán, al AIFA, y eso le da una proyección de crecimiento ordenado”, remarcó.

Hidalgo acumula inversiones comprometidas por alrededor de 147 mil millones de pesos, con una expectativa de generación de más de 191 mil empleos.” Julio Menchaca, Gobernador de Hidalgo

También se encuentra la inversión de seis mil 500 millones de pesos anunciada por la Cooperativa Cruz Azul para el reacondicionamiento y reactivación de su planta cementera en Tula, así como para un hospital y una línea de producción.

“Hicieron el compromiso con la Presidenta (Claudia Sheinbaum) para reactivar la planta. Va a volver a reiniciar este año”, aseguró el mandatario estatal.

Otras inversiones previamente anunciadas en el estado incluyen la del Corporativo Gran Relax Internacional, que destinará tres mil 500 millones de pesos al proyecto Mundo Charro; la de Transportes Castores, para el desarrollo del Patio Logístico Tolcayuca, y la de The Home Depot, que se establecerá próximamente en Tulancingo.

Desarrollo de proyectos

Multiva está en un momento ideal para poder apoyar este crecimiento del estado. En entrevista con Francisco Zea durante el evento, Luis de la Fuente Morales, director general adjunto de Negocios de Banco Multiva, explicó el papel de la institución financiera en el desarrollo de proyectos de inversión que van a ayudar a detonar la economía mexicana.

Luis de la Fuente durante su participación en el Panel Relevancia de la inversión mixta para el desarrollo con bienestar en el marco del foro Es tiempo de Hidalgo Pável Jurado

“Multiva ayuda a los diferentes niveles de gobierno a tener proyectos de infraestructura más sólidos y viables financieramente.

“Pero puede financiar también a las empresas, a estas organizaciones que han anunciado inversiones y que requieren no solamente del capital, sino del financiamiento de los bancos. No solamente para tener la suficiencia de los recursos, sino poder rentabilizar esos proyectos”, explicó De la Fuente.

El director adjunto de Negocios de la institución financiera agregó que el portafolio de productos y servicios del banco va más allá del financiamiento.

“Somos un grupo de personas que tienen ya mucha experiencia, muchos años, trabajando de la mano de la iniciativa privada y los bancos, financiando este tipo de proyectos. Pero no solamente se trata de otorgar los recursos, detrás de todo esto hay asesorías muy importantes tanto de gobierno como de los privados para encontrar los mejores mecanismos de contratación, los mejores mecanismos de financiamiento, medir también estas factibilidades técnicas y financieras de los proyectos”, remarcó.

Por último, De la Fuente destacó la experiencia de la institución en el sector fiduciario y aseguró que, en este contexto, “Multiva está en un momento ideal para poder apoyar este crecimiento del estado”.