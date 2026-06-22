Donarán sistemas de captación de lluvia en deportivos públicos de la CDMX

En medio de una temporada de lluvias que ha registrado precipitaciones hasta 15% superiores al promedio histórico en la Ciudad de México y el centro del país, Rotoplas y bebbia anunciaron el lanzamiento de Rotogotas por el Gol, una iniciativa que busca financiar sistemas de captación de agua de lluvia en espacios deportivos públicos vulnerables de la capital.

La campaña, desarrollada en alianza con Fundación Placemaking, tiene como objetivo aprovechar el agua pluvial que actualmente se desperdicia para fortalecer el abastecimiento de centros deportivos que enfrentan interrupciones en el suministro y, en muchos casos, deben recurrir a la contratación de pipas para mantener en operación sanitarios, regaderas, áreas de higiene e instalaciones deportivas.

La campaña aprovechará la temporada de lluvias de 2026 para impulsar la instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALLs) en deportivos públicos de la capital. Los recursos se obtendrán a partir de las compras realizadas a través de su ecommerce o tienda oficial en Mercado Libre y de las nuevas suscripciones de bebbia contratadas entre junio y el 15 de julio.

El anuncio ocurre en un contexto de contrastes hídricos para la capital. Aunque las lluvias registradas entre enero e inicios de junio han superado los promedios históricos de las últimas tres décadas, amplias zonas urbanas continúan enfrentando problemas de disponibilidad de agua durante distintas épocas del año.

La falta de agua también afecta a miles de usuarios de la infraestructura deportiva pública en la capital. Con base en estimaciones elaboradas a partir de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico del Inegi y el Censo de Población y Vivienda, entre 550 mil y 740 mil personas de entre 4 y 30 años utilizan diariamente espacios deportivos públicos en la Ciudad de México, muchos de los cuales enfrentan problemas de suministro, que afectan el funcionamiento de estas instalaciones.

Cuando el suministro hidráulico se reduce, muchos de estos centros deben destinar recursos extraordinarios para la compra de agua mediante pipas, una situación que limita presupuestos operativos y afecta la continuidad de los servicios para los usuarios.

Bajo el concepto Rotogotas por el Gol, la campaña busca aprovechar el contexto deportivo que vive el país para visibilizar la importancia de fortalecer la resiliencia hídrica de los espacios donde entrenan miles de niñas, niños y jóvenes.

Los sistemas que serán instalados permiten recolectar, filtrar y almacenar agua de lluvia para distintos usos no potables dentro de las instalaciones deportivas, reduciendo la dependencia de la red pública y aprovechando un recurso que cada año cae sobre la ciudad pero que, en gran medida, termina desaprovechado.

Fundación Placemaking será responsable de la selección de los espacios beneficiados, así como de la implementación y seguimiento de los proyectos para garantizar el impacto social de la iniciativa.

Con esta edición de Rotogotas de Ayuda, Rotoplas, bebbia y Fundación Placemaking buscan convertir parte de las lluvias de la temporada en una fuente alternativa de abastecimiento para espacios comunitarios donde el acceso al agua resulta fundamental para la actividad física, la convivencia y el bienestar de miles de personas.