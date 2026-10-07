Se desploman producción y exportaciones de autos en septiembre; afecta menor demanda de EU

Los cambios en los esquemas de negocios de las armadoras han llevado a que la producción en México registre una caída importante de 15.1% en septiembre, lo que también es derivado de una menor demanda en Estados Unidos.

Aunque las ventas nacionales están registrando récords, esto no ha sido suficiente para mitigar la tendencia negativa que ha causado la decisión de migrar líneas de producción por parte de algunas empresas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en septiembre se produjeron un total de 301 mil 576 unidades, siendo este el nivel más bajo desde 2022, además de que representaron una caída de 15.3% respecto a los 355 mil 589 del mismo mes del año pasado.

Esto tiene que ver con que empresas como Mercedes-Benz dejaron de producir por completo en el país, mientras que otras como Acura y Nissan tuvieron caídas de 48.8 y 26.3% en cada caso.

Aunque General Motors aseguró que traerá nueva producción a México para abastecer la demanda interna, la armadora también registró una caída de 27.1% en septiembre, mientras que Ford bajo 16.4%, seguida de Mazda con menos 14.1%, JAC cayó 13.7% y Volkswagen bajó 6%, entre otras.

Las únicas empresas que tuvieron un comportamiento positivo en su nivel de ensamble fueron Stellantis, que subió 4.4%; KIA, más 3.6%, y Audi, 2.7 por cient%.

En el acumulado de enero a septiembre, la producción también bajo 2.42%, pues se alcanzaron los dos millones 946 mil 943 autos.

Menos ventas al exterior

En el caso de las exportaciones, se registraron un total de 277 mil 369 unidades en septiembre, 11.85% menos que el año pasado, lo que también es influenciado por menores envíos por parte de las armadoras-

Entre enero y septiembre, los envíos alcanzaron un acumulado de dos millones 528 mil 623 unidades, 1.5% menos que en 2025, lo cual tiene que ver con menores ventas en Estados Unidos, hacia donde se envió 76.4% del total con un millón 931 mil 750 unidades, 4.6% menos que el año pasado.

Esta tendencia negativa también se registró en las ventas para Alemania, las cuales pasaron de 75 mil 715 autos en los primeros nueve meses de 2025 a 64 mil 963 en 2026; es decir, 14.2% menos, la caída en Argentina fue de 33.5%, Australia 14.1% menos, Reino Unido bajó 15.5% y Japón tuvo una caída importante de 24%, entre otras.

Aunque se logró un comportamiento positivo para Canadá con 314 mil 185 autos, 9.4% más, mientras que las ventas a Brasil alcanzaron las 43 mil 821 ventas que representa un crecimiento de 111.2 por ciento.

Se desploman producción y exportaciones de autos en septiembre; afecta menor demanda de EU Excélsior

Mercado interno

En conferencia, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que, ante la situación actual en el mercado de exportación, las empresas buscan aprovechar su capacidad de producción en México para satisfacer la demanda interna, la cual está logrando récords.