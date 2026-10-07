La riqueza va más allá de la acumulación de capital; constituye una herramienta para edificar la vida deseada mediante la alineación de decisiones financieras, tiempo y recursos.

Así lo plantea Denise Allard Serna, asesora financiera y de seguros con 24 años de trayectoria, en su segundo libro Waiky Wealth, una guía práctica que busca transformar de raíz la relación de las personas con sus finanzas.

La creadora del podcast y canal Finanzas con propósito, Allard Serna sostiene que existe un vínculo indisoluble entre el comportamiento económico y las estructuras mentales aprendidas en la infancia.

"Ustedes pueden hacer el mejor presupuesto e intencionar que van a ahorrar todo lo que quieren, pero si no se preguntan ¿qué estoy haciendo con el dinero y por qué me estoy comportando así?, nada cambiará. Cuando identificas las creencias que tienes y distingues las que te aportan, las finanzas y la vida te cambian".

Waiky Wealth: la estrategia para transformar la relación con el dinero Especial

Prosperidad sin culpas

Para la especialista, la educación financiera carece de sentido si no se traduce en acciones concretas como el ahorro, la inversión y la gestión de riesgos mediante seguros de vida y gastos médicos.

A diferencia de su primer trabajo titulado Finanzas con propósito, Waiky Wealth propone una aproximación más introspectiva y aborda el desapego emocional como un pilar fundamental de la prosperidad.

Allard Serna califica este enfoque como "viajar ligero", una estrategia para liberar culpas, rencores y presiones sociales.

"El dinero es importante y sí lo tengo que cuidar, llevar presupuesto e inversiones, pero no desde el ser aprensivo".

La autora descarta las fórmulas pasivas de manifestación y enfatiza la necesidad de combinar la mentalidad estratégica con la ejecución disciplinada.

"No es nada más pensarlo y sentirlo; hay que generar acción. Tú tienes que hacer tu parte: llevar un presupuesto, no gastar más de lo que ganas, tener un orden y aprender en dónde invertir".

Allard Serna señala que el 70% o 80% de las rupturas matrimoniales obedecen a desacuerdos económicos derivados de la falta de comunicación previa. Por ello, insta a integrar el tema financiero en las dinámicas de pareja y en la formación de los hijos desde etapas tempranas.

"El dinero se tiene que poner sobre la mesa y conversar. Hay que enseñarle a las generaciones nuevas el tema del dinero como algo que se debe platicar en pareja para tener relaciones diferentes y estratégicas".

Waiky Wealth, nombre surgido de un acrónimo que alude a la disrupción necesaria para romper patrones tradicionales, se presenta como una propuesta para revisar creencias heredadas, romper tabúes y alinear los recursos personales en función de una abundancia sostenible.

Waiky Wealth: la estrategia para transformar la relación con el dinero Especial

Waiky Wealth, una obra que propone una reflexión sobre la riqueza integral y la relación entre las creencias, la energía y el dinero.