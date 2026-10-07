Adventus Capital, primera emisora simplificada, debuta en la BMV con 560 mdp.

Adventus Capital se convirtió en la primera emisora simplificada de nuestro mercado, con su debut también arranca una nueva etapa para la Bolsa Mexicana de Valores.

El mercado de valores mexicano concretó un nuevo hito con el debut de Adventus Capital en la BolsaMexicana de Valores (BMV), mediante la primera emisión bajo el régimen de inscripción simplificada, por un monto de 560 millones de pesos, convirtiéndose en la primera compañía en aprovechar este esquema, diseñado para ofrecer procesos más ágiles, menores cargas regulatorias y con costos más accesibles”, detalló la Bolsa en un comunicado.

Esta primera colocación simplificada abre una nueva puerta al mercado de valores, con un proceso más ágil y con menor costo. Es un paso concreto para acercar el financiamiento bursátil a más empresas y acompañarlas en sus planes de crecimiento”, aseguró Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración del Grupo BMV.

Detrás del debut

Adventus Capital es una Sofom y la transacción marcó “ una nueva etapa para el mercado bursátil mexicano, con un esquema diseñado para democratizar el acceso de más empresas a la Bolsa”.

Para esta primera emisión, el tiempo de listado fue de 1 mes, siendo sustancialmente menor al compararlo con un trámite tradicional.

Cuartoscuro

La colocación demuestra el potencial de la Emisión Simplificada para canalizar al mercado bursátil estructuras respaldadas por activos de alta calidad crediticia”, detalló la BMV.

Además, la operación contó con los beneficios del programa de facilidades de la Bolsa Mexicana de Valores, mediante el cual se exenta a los nuevos emisores del pago de la cuota de listado, reduciendo los costos asociados a su incorporación.

La historia de esta Sofom arrancó en 2020, bajo la denominación Puente Sven; en 2021, fue incorporada a Grupo Altor, grupo económico especializado en financiamiento estructurado de proyectos e infraestructura en México, así como en la prestación de servicios de banca de inversión, asesoría financiera, intermediación bursátil y servicios fiduciarios para clientes públicos y privados; para 2022 cambió de nombre de Adventus Capital.

Adventus se dedica al financiamiento de capital de trabajo, adquisición de activos productivos y proyectos con fuentes identificables de pago.

Además, ha participado en la ejecución de estrategias de financiamiento para Grupo Altor, en sectores productivos como el agroindustrial.