Como parte de su estrategia nacional de sostenibilidad, Oxxo Gas concretó la entrega de 28 mil litros de combustible a la Cruz Roja Mexicana. Este importante donativo fue canalizado a través del programa Litros con Causa para beneficiar directamente a las delegaciones en diversas entidades. Los apoyos recibidos contribuirán de manera directa a fortalecer la movilidad operativa de la institución en todo el territorio.

Las entregas estratégicas permitieron respaldar las labores de atención médica prehospitalaria y los traslados que la organización realiza diariamente. Estas acciones aseguran una respuesta más eficiente ante situaciones de emergencia en beneficio de miles de ciudadanos. Los eventos de entrega se realizaron de forma directa con la participación de directivos y autoridades locales.

Durante las ceremonias, Mauricio del Valle, director de Retail y Suministro de Oxxo Gas, destacó el valor de esta cooperación humanitaria. "En Oxxo Gas creemos que la movilidad es un habilitador fundamental para generar bienestar y acercar ayuda a quienes más lo necesitan", señaló. El directivo enfatizó que la empresa transforma el combustible en un apoyo tangible para las comunidades vulnerables.

OXXO GAS apoya la atención de emergencias en el país Especial

Desde su creación en el año 2022, el programa Litros con Causa ha entregado más de 214 mil litros de combustible a nivel nacional. Esta iniciativa refleja la convicción empresarial de que la colaboración entre la sociedad civil y la iniciativa privada es fundamental. De este modo se logra ampliar significativamente el alcance de las acciones orientadas al desarrollo social.

La compañía busca consolidarse como un vecino ejemplar y un aliado estratégico de los cuerpos de auxilio en el país. Con estas acciones permanentes, Oxxo Gas reafirma su compromiso de generar valor económico y social en beneficio de la comunidad. La continuidad del programa garantiza un respaldo constante para las instituciones que transforman vidas diariamente.