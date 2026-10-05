Industria del juego en México analiza tendencias globales de innovación.

La industria mexicana del juego analiza nuevas tecnologías, herramientas de gestión y tendencias internacionales para mejorar la eficiencia de sus operaciones y fortalecer las prácticas de juego responsable, en el marco de la Global Gaming Expo (G2E), que reúne en Las Vegas a fabricantes, desarrolladores de tecnología, operadores de casinos y especialistas de distintos países.

Para la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas en México (AIEJA), el encuentro permite conocer sistemas para casinos, plataformas digitales y soluciones tecnológicas que podrían contribuir a enfrentar algunos de los principales retos del sector en México.

La innovación cobra especial relevancia ante las presiones sobre los costos de operación. AIEJA considera que la incorporación de herramientas que eleven la eficiencia puede contribuir a sostener el empleo y la calidad de los servicios, además de fortalecer las medidas de juego responsable.

En este contexto, Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de AIEJA, destacó la importancia de observar las tendencias internacionales y mantener abiertos los canales de interlocución entre la industria y las autoridades.

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La innovación y el diálogo permanente son fundamentales para seguir fortaleciendo una industria responsable, competitiva y comprometida con los usuarios”, señaló Ochoa Sánchez.

En materia regulatoria, la asociación sostiene que la legislación vigente permite atender las necesidades del sector y considera prioritario desarrollar disposiciones reglamentarias específicas para el entorno digital, ante la evolución tecnológica que experimenta la industria.

Este proceso, plantea AIEJA, debe reforzar la protección de los jugadores, impedir el acceso de menores de edad y fortalecer el combate a la oferta ilegal de juegos y apuestas.

La asociación considera también necesario mantener una comunicación cercana y continua entre la industria y las autoridades. Una interlocución más regular permitiría atender con mayor oportunidad los retos tecnológicos y operativos y construir soluciones a partir de la experiencia y el conocimiento técnico del sector.

En el marco de G2E, AIEJA reiteró su disposición a participar en ese diálogo para preservar la certeza jurídica, fortalecer una industria responsable y aprovechar las oportunidades que ofrece la innovación para la actividad formal en México.