Grupo Bosque Real inició la segunda etapa de UNIQUE YOO Inspired by Starck con la colocación de la primera piedra de Torre 2 y el arranque de la preventa, luego de que la primera torre agotara sus unidades siete meses después de su lanzamiento, en febrero de 2026.

El desarrollo contempla cuatro torres residenciales y se encuentra en Bosque Real. Con el inicio de la segunda etapa, el proyecto amplía su oferta habitacional dentro del complejo y avanza hacia la construcción de las siguientes torres.

La ceremonia reunió a más de 300 personas, entre clientes, inversionistas, representantes de medios y directivos de Grupo Bosque Real. Durante el evento también fueron reconocidos los compradores que participaron en la primera etapa del desarrollo.

Grupo Bosque Real inicia Torre 2 de YOO Inspired by Starck Especial

Moisés Salame, director comercial de Grupo Bosque Real, explicó que el proyecto comenzó a definirse hace cerca de ocho años, cuando la compañía analizó distintas opciones para crear un concepto residencial con una identidad propia para el mercado mexicano. Posteriormente, el desarrollo incorporó el trabajo de YOO Studio y la dirección creativa del diseñador Philippe Starck.

El proyecto también cuenta con la participación de especialistas nacionales de distintas áreas, incluidos arquitectos e ingenieros que intervienen en sus diferentes etapas. Entre sus elementos se encuentra un parque de más de 16 mil metros cuadrados, además de vistas hacia el campo de golf y el skyline de la Ciudad de México.

Cada torre contempla 11 amenidades interiores, mientras que el conjunto contará con espacios para actividades deportivas, bienestar, convivencia y entretenimiento. La construcción continuará con el desarrollo de las torres restantes.