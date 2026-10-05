Nafin coloca 9 mil 750 mdp en certificados para apoyar a mipymes.

Nacional Financiera (Nafin), a cargo de Carlos Torres Rosas, concluyó la colocación de sus Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo por un monto total de 9 mil 750 millones de pesos.

La operación, realizada a un plazo de 3.3 años, pagará intereses cada 28 días a una tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo más una sobretasa de 23 puntos base.

La demanda en el mercado confirmó la confianza del público inversionista en la banca de desarrollo mexicana. El libro de registros acumuló posturas por 10 mil 137 millones de pesos, lo que representó 1.35 veces el monto objetivo inicial de 7 mil 500 millones de pesos.

Los recursos captados mediante esta emisión se destinarán al fortalecimiento de la capacidad de crédito de la institución.

El objetivo central consiste en canalizar financiamiento hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a sectores estratégicos enmarcados en el Plan México a través de crédito de segundo piso, garantías y financiamiento directo.

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Con estas acciones, Nafin reafirma su compromiso de canalizar recursos hacia la inversión productiva, fortalecer a las empresas mexicanas e impulsar el desarrollo económico del país”, destacó el organismo de banca de desarrollo al dar a conocer los resultados de la colocación.

Estrategia

Esta operación representa la tercera colocación de la institución financiera en el mercado local en lo que va de 2026.

Con este movimiento, la entidad consolida un perfil ordenado de vencimientos, al tiempo que diversifica sus fuentes de fondeo y mantiene una presencia activa en el mercado de deuda nacional.

La colocación contó con el respaldo de las máximas calificaciones crediticias a nivel nacional. Fitch Ratings otorgó la nota AAA (mex), mientras que HR Ratings asignó la categoría HR AAA, reconocimientos que garantizan la solidez de los instrumentos emitidos por el banco público.

La distribución de los títulos se realizó entre una base diversificada de inversionistas con el apoyo de las casas de bolsa de BBVA México, Invex, Santander y Scotiabank, instituciones que fungieron como intermediarios colocadores en el proceso.

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El apetito del mercado por estos certificados encuentra respaldo en la solidez operativa de la entidad.

Al cierre del primer semestre de 2026, la cartera de crédito de la institución registró un crecimiento anual de 14.6%, al alcanzar un saldo total de 279 mil 969 millones de pesos.

Adicionalmente, la entidad registró un índice de capitalización de 18.8%, nivel holgadamente superior al mínimo prudencial regulatorio de 12 por ciento.

Estos indicadores financieros, combinados con el respaldo explícito del Gobierno Federal previsto en su marco jurídico, refuerzan el perfil crediticio de la institución frente a la comunidad financiera.

En el contexto actual, la institución promueve esquemas estratégicos orientados a la integración productiva. Entre las iniciativas destacan Financiamiento Plan México, Credicadenas Plan México, Mujeres Empresarias y Tu Primer Crédito, programas diseñados para ampliar la inclusión financiera y fortalecer las cadenas de valor nacionales.